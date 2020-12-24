Муцениеце объяснила, почему она не хочет второй раз выходить замуж
На этой неделе вышел новый выпуск передачи Агаты Муцениеце "Честный развод". Во время нее она сделала неожиданное откровение об отношении к мужчинам и желании выйти замуж.
После развода с Павлом Агата наконец-то себя чувствует счастливой и радуется каждому дню. Она не стала скрывать, что проанализировала прошлые отношения. Муцениеце призналась, что она замечала агрессию Павла к людям, но ей это даже нравилось. Но после когда бывший муж начал проявлять агрессию в ее сторону, актриса "офигела".
Теперь Агата не спешит снова вступать в брак, так как не хочет снова быть чьей-то супругой.
"Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то", - пояснила она.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в июне, но остались в хороших отношениях ради детей - Тимофея и Мии.
Видео: программа "Честный развод"