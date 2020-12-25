Пт, 25.12.2020
Вирус не изменился, поведение людей изменилось. Весной поведение людей было главным, что помогло остановить вирус. Юрий Перевощиков, представитель SPKC
Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Любовь Соболь после допроса задержали на двое суток

Любовь Соболь.

ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в СК, сообщает телеграм-канал "Навальный Live". Ее статус в уголовном деле официально изменили со свидетеля на подозреваемую.

Рано утром 25 декабря к ней домой пришли с обыском, затем увезли на допрос в Следственный комитет, который продолжался весь день.

На Соболь завели уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия или его угрозой. Эта статья не предусматривает ареста на время следствия, пишет "Дождь".

"Любовь Соболь теперь официально подозреваемая по уголовному делу, статус поменялся", - написал в твиттере директор ФБК Иван Жданов.

По версии следствия, 21 декабря Соболь "в составе группы людей" пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, для этого они якобы использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

В тот день юрист приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого участника отравления Алексея Навального - после того, как Навальный опубликовал запись телефонного разговора с ним.

Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, но к ней вышла пожилая женщина - по некоторым данным, его теща. По версии СК, Соболь оттолкнула женщину, зашла в квартиру, снимая происходящее на телефон.

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