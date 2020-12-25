Любовь Соболь после допроса задержали на двое суток

Рано утром 25 декабря к ней домой пришли с обыском, затем увезли на допрос в Следственный комитет, который продолжался весь день.

На Соболь завели уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия или его угрозой. Эта статья не предусматривает ареста на время следствия, пишет "Дождь".

"Любовь Соболь теперь официально подозреваемая по уголовному делу, статус поменялся", - написал в твиттере директор ФБК Иван Жданов.

По версии следствия, 21 декабря Соболь "в составе группы людей" пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, для этого они якобы использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

В тот день юрист приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого участника отравления Алексея Навального - после того, как Навальный опубликовал запись телефонного разговора с ним.