Любовь Соболь после допроса задержали на двое суток

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов после допроса в СК, сообщает телеграм-канал "Навальный Live". Ее статус в уголовном деле официально изменили со свидетеля на подозреваемую.
Рано утром 25 декабря к ней домой пришли с обыском, затем увезли на допрос в Следственный комитет, который продолжался весь день.
На Соболь завели уголовное дело о незаконном проникновении в жилище с применением насилия или его угрозой. Эта статья не предусматривает ареста на время следствия, пишет "Дождь".
"Любовь Соболь теперь официально подозреваемая по уголовному делу, статус поменялся", - написал в твиттере директор ФБК Иван Жданов.
По версии следствия, 21 декабря Соболь "в составе группы людей" пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, для этого они якобы использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.
В тот день юрист приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого участника отравления Алексея Навального - после того, как Навальный опубликовал запись телефонного разговора с ним.
Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, но к ней вышла пожилая женщина - по некоторым данным, его теща. По версии СК, Соболь оттолкнула женщину, зашла в квартиру, снимая происходящее на телефон.