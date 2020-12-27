Виктория Боня раскрыла заработки участников шоу "Дом-2"

Первые три месяца участник подучает ежемесячно по тысяче долларов.

"Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату - все эти три тысячи долларов", - объяснила Боня.

По ее словам, если участника шоу выгоняли раньше этого срока, то ему не выплачивалось ничего. Виктория рассказала, что через шесть месяцев участия в программе ей подняли зарплату до шести тысяч долларов.

Девушка призналась, что после ее ухода из "Дома-2" продюсер с ней связался. Виктории было предложено вернуться на проект. Она тогда запросила зарплату в размере 15-20 тысяч долларов, но ей предложили 10-12 тысяч, в результате она отказалась от участия.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что Ксения Собчак зарабатывала за ведение шоу около 100 тысяч долларов в месяц, Ксения Бородина - 30 тысяч. Столько же получала и Ольга Бузова, которая перешла в статус ведущей из участницы телестройки.