Вс, 27.12.2020
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Виктория Боня раскрыла заработки участников шоу "Дом-2"

Экс-участница проекта "Дом-2", телеведущая Виктория Боня рассказала в эфире "Соловьев Live" о зарплате в реалити-шоу. Ее цитирует РИА "Новости". 

Первые три месяца участник подучает ежемесячно по тысяче долларов.

"Прямо всем. Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают зарплату - все эти три тысячи долларов", - объяснила Боня.

По ее словам, если участника шоу выгоняли раньше этого срока, то ему не выплачивалось ничего. Виктория рассказала, что через шесть месяцев участия в программе ей подняли зарплату до шести тысяч долларов.

Девушка призналась, что после ее ухода из "Дома-2" продюсер с ней связался. Виктории было предложено вернуться на проект.  Она тогда запросила зарплату в размере 15-20 тысяч долларов, но ей предложили 10-12 тысяч, в результате она отказалась от участия.

Ранее "Комсомольская правда" писала, что Ксения Собчак зарабатывала за ведение шоу около 100 тысяч долларов в месяц, Ксения Бородина - 30 тысяч. Столько же получала и Ольга Бузова, которая перешла в статус ведущей из участницы телестройки.

Напомним, что Виктория Боня была участником реалити-шоу в период с 2006-го по апрель 2007 года.

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