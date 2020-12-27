Вс, 27.12.2020
Если бы я слушал мнение других, я бы уже 10 раз сдался, уже 10 раз бы ничего не получилось. Я никогда не слушал мнение других, но я прислушиваюсь, если это совет и помощь. Если ты критикуешь - предлагай, если ты предлагаешь - делай, если делаешь - отвечай. Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
1 мин для прочтения

В прошлом году в Латвии снято на 11 фильмов больше

"Dvēseļu putenis"

ФОТО: publicitātes

В прошлом году по сравнению с 2018 годом количество снятых в Латвии фильмов увеличилось, сообщается в изданном Центральным статистическим управлением (ЦСУ) "Латвийском статистическом ежегоднике 2020".

В прошлом году в Латвии было снято 59 фильмов, что на 11 фильмов больше, чем в 2018 году, когда их количество составляло 48. В 2017 году в Латвии было снято 45 фильмов.

В 2019 году из 59 фильмов, снятых в Латвии, 15 были художественными, семь анимационными, 32 документальными и пять короткометражными.

В 2018 году из 48 фильмов, снятых в Латвии, десять были художественными, один анимационным, 30 документальными и семь - короткометражными художественными фильмами.

Галерея: премьера фильма "Души в снежном вихре" (Dvēseļu putenis)

Последние новости

НАВЕРХ
Back