В прошлом году в Латвии снято на 11 фильмов больше

В прошлом году в Латвии было снято 59 фильмов, что на 11 фильмов больше, чем в 2018 году, когда их количество составляло 48. В 2017 году в Латвии было снято 45 фильмов.

В 2019 году из 59 фильмов, снятых в Латвии, 15 были художественными, семь анимационными, 32 документальными и пять короткометражными.

В 2018 году из 48 фильмов, снятых в Латвии, десять были художественными, один анимационным, 30 документальными и семь - короткометражными художественными фильмами.