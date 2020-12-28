В Латвии начинается вакцинация от Covid-19

Первый человек в Латвии получит вакцину Comirnaty производства фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech в 10 часов утра в больнице Gaiļezers Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS).

Пресс-секретарь RAKUS Илга Намниеце сообщила агентству LЕТА, что планируется вакцинировать пять человек каждый час, а кабинет вакцинации будет работать по восемь часов в день. Один или два часа в день будут выделяться для вакцинации персонала Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). "Списки сотрудников на первые два дня уже готовы", - сказала Намниеце.

Вакцинация против Covid-19 будет проводиться в десяти больницах: RAKUS, Университетской клинической больнице им. Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице. В будущем могут быть созданы и другие кабинеты.

Эти кабинеты будут вакцинировать не только персонал конкретных медицинских учреждений, но и врачей из других больниц и учреждений, включая NMPD.

Первые вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech были доставлены в Латвию утром в субботу, 26 декабря. Их необходимо хранить при очень низкой температуре - минус 75 градусов по Цельсию. Такое оборудование для глубокой заморозки имеется в Государственном центре доноров крови. После размораживания вакцины могут храниться при температуре от +2 до +8 градусов до пяти дней.