Музыкант из Пурвциемса показал, как празднует Новый год, а вместе с ним еще 50 человек

В результате Алекс получил около 50 коротких видео. Они были не только из Латвии, но и Украины, США, Мексики и Великобритании. Музыкант потратил 8 часов, но смонтировал все вместе в один большой праздничный клип. "Как ни крути, 2020 год оказался очень богатым на события, и закончился он для нас не совсем стандартно. Главная идея и посыл этого музыкального клипа - это обращение к тем ценностям, которые нас поддержат и помогут в это трудное время. Нельзя встретиться – значит будем улыбаться, веселиться и танцевать онлайн. Дарить друг другу теплые пожелания и хорошее настроение, подбадривать", - объяснил Алекс.

Он выразил надежду, что надеюсь, что после просмотра видеоклипа многие улыбнутся и подумают, о чем-то хорошем.

"В новом году, я всем нам желаю преодолеть нынешние трудности, чтобы мы в будущем смогли бы проводить время вместе. Также конечно хочется пожелать всем покоя и взаимопонимания дома, и чтобы у каждого была возможность заниматься любимым делом и творить!

Алекс Лещинский - молодой музыкант из Риги, выпускник Латвийской музыкального академии Язепа Витола (JVLMA). Он преподает игру на многих музыкальных инструментах, а в свободное время сочиняет музыку.

Алекс активно ведет каналы в Сети TikTok и YouTube, где записывает разные песни в своей манере. Среди других рижских исполнителей его выделяет разнообразие музыкальных жанров и творческий подход. Молодой человек сам играет на всех инструментах, которые звучат в роликах. Он самостоятельно снимает и монтирует большинство своих видеоклипов.

Во время "первой волны" Алекс выпустил песню "Между нами два метра", которая за несколько суток стала "вирусной" и ушла в народ.