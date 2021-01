Песня "Last Christmas" впервые за 36 лет покорила британский хит-парад

"Last Christmas" долгое время считалась самым продаваемым британским синглом. Но он ни разу не был на первой строке британского хит-парада. Об этом пишет "Медуза".

Песня была написанная Джорджем Майклом и исполнялась им вместе с Эндрю Риджли. Майкл умер 25 декабря 2016 года. На его годовщину поклонники устроили акцию и призвали покупать сингл "Last Christmas", но и тогда он не попал на первое место.

В британский чарт песня попала в декабре 1984 года. Она дошла тогда до второй строки и уступила первенство благотворительному синглу "Do They Know Itʼs Christmas?". Это один из самых "живучих" рождественских треков, который активно слушают во время зимних каникул. В топ-10 он попадает ежегодно.