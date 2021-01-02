Сб, 2.01.2021
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Эгил Левитс
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Песня "Last Christmas" впервые за 36 лет покорила британский хит-парад

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Композиция "Last Christmas" дуэта Wham! является одной из самых знаменитых праздничных поп-песен. Но 36 лет она не могла покорить хит-парад в Великобритании. Но вот это случилось!

"Last Christmas" долгое время считалась самым продаваемым британским синглом. Но он ни разу не был на первой строке британского хит-парада. Об этом пишет "Медуза".

Песня была написанная Джорджем Майклом и исполнялась им вместе с Эндрю Риджли. Майкл умер 25 декабря 2016 года. На его годовщину поклонники устроили акцию и призвали покупать сингл "Last Christmas", но и тогда он не попал на первое место. 

В британский чарт песня попала в декабре 1984 года. Она дошла тогда до второй строки и уступила первенство благотворительному синглу "Do They Know Itʼs Christmas?". Это один из самых "живучих" рождественских треков, который активно слушают во время зимних каникул. В топ-10 он попадает ежегодно. 

В канун 2021 года это наконец-то случилось: она оказалась на первой строчке. Издание BBC сообщает, что за прошедшую неделю британцы послушали "Last Christmas" более 9,2 миллиона раз.

Признайтесь, что и вы не представляете зимние праздники без этой песни?

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