Фото ⟩ Рига во время комендантского часа

Стоит отметить, что фотограф действовал по закону - при нем были удостоверение личности и распечатанный документ, свидетельствующий, что он покинул дом в связи с работой.

Галерея: Рига во время комендантского часа

Напомним, в связи с нарушением комендантского часа вчера ночью полиция начала 725 административных процессов.

За ночь с 1 на 2 января в рамках контроля за соблюдением комендантского часа было проверено 4158 человек. В результате полиция начала 725 дел в связи с нарушением комендантского часа. Еще в 1319 случаях с людьми были проведены превентивные беседы.

Большинство нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, и почти все заявили, что были в гостях .