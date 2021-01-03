Вс, 3.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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Фото ⟩ Рига во время комендантского часа

ФОТО: Oskars Lūsis/TVNET

В эти выходные дни с 22 часов до пяти часов утра в Латвии в силе комендантский час - находиться на улице без определенной причины запрещено. Однако это не помешало фотографу TVNET выйти из дома и запечатлеть, как выглядят опустевшие улицы Риги.

Стоит отметить, что фотограф действовал по закону - при нем были удостоверение личности и распечатанный документ, свидетельствующий, что он покинул дом в связи с работой.

Галерея: Рига во время комендантского часа 

Напомним, в связи с нарушением комендантского часа вчера ночью полиция начала 725 административных процессов.

За ночь с 1 на 2 января в рамках контроля за соблюдением комендантского часа было проверено 4158 человек. В результате полиция начала 725 дел в связи с нарушением комендантского часа. Еще в 1319 случаях с людьми были проведены превентивные беседы.

Большинство нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения, и почти все заявили, что были в гостях .

На тех, кто грубо и намеренно нарушал ограничения, были наложены более крупные штрафы. В ряде случаев на нарушителей были наложены штрафы в размере 100 евро, 300 евро, 500 евро, 1000 евро, а также 2000 евро.

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