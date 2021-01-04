Бондарчук, которого мы не знали: каким получился сериал "Псих"

В конце ушедшего года на онлайн-сервисе more.tv состоялась премьера заключительной серии первого многосерийного фильма Федора Бондарчука "Псих". RUS TVNET сериал посмотрел и делится своими впечатлениями.
Олег - модный московский психотерапевт, которого посещают такие же модные москвичи. У него модная мама и старая подруга - взбалмошная, но тоже любительница модных вещей. Однако, на самом деле, в голове самого Олега происходят страшные вещи - и это не только кризис среднего возраста и пристрастие к легким наркотикам: год назад без вести пропала его жена. Многие обвиняют в этом самого психотерапевта, но доказать этого пока не могут.
Единственным сериальным опытом Федора Бондарчука-режиссера до "Психа" была многострадальная работа по завершению "Тихого Дона" - последнего фильма легендарного Сергея Бондарчука - автора "Войны и мира", "Они сражались за Родину" и "Судьбы человека" - тогда 160 тысяч метров кинопленки пришлось выкупать у банка-кредитора, который конфисковал их еще в 1993-м году.
А за год до премьеры сериала - в 2005-м, вышла "9 рота", после которой имя Бондарчука-сына стало известно не меньше, чем отца. Стоит сказать, что дебют до сих пор остается самой удачной из полнометражных работ Федора Сергеевича. Что было потом, известно всем - Бондарчук попал на Олимп обласканных российскими чиновниками кинематографистов, оставив и критиков и зрителей (и те и другие который год разносят работы режиссера в пух и прах) далеко внизу.
А потом случилось то, чего никто не ждал - ненавидимый многими режиссер взялся за съемки многосерийного проекта "Псих" по сценарию своей жены Паулины Андреевой - для популярной актрисы сериал стал дебютом в качестве сценариста, а рукопись сценария, если верить СМИ, попала к Бондарчуку без указания автора, так что все было по-честному.
Впрочем, Бондарчук ожидаемо пошел по стопам отца, и одним из генеральных (!) продюсеров "Психа" стал его 28-летний сын.
Каким же в итоге стал столь неожиданный для Бондарчука проект, в котором российских киночиновников заменил онлайн-сервис more.tv, включивший "Психа" в свою линейку more originals (ранее там же вышли "Чики")? И, хоть в сериале там и тут торчат уши классического Бондарчука, это, все-таки, достаточно смелый эксперимент от автора - не большого любителя рисковать.
В первую очередь классический Бондарчук здесь проявляется в россыпи звездных артистов всех поколений (даже молодой Александр Горчилин, известный сотрудничеством с Кириллом Серебренниковым), в центре которой, впрочем, оказался не актер, а театральный и кинорежиссер Константин Богомолов, ранее уже появлявшийся у Бондарчука во "Вторжении".
Также подходящей Бондарчуку неожиданно оказалась одна из главных тем сериала - беременность, родительство и вообще - взаимоотношения взрослого и ребенка. В фильме все вокруг только и делают, что заводят детей, а первая же работа Бондарчука-младшего, если помните, заканчивалась титром "Отцу посвящаю". Тем не менее, кино не совсем о семье. Оно - о поиске любви, тепла и защиты - то есть, о том, что мы ищем, будучи детьми, и чего так боимся потерять, взрослея.
Из неожиданностей же - жанр. Сообщалось, что некоторое время Бондарчук собирался только продюсировать "Психа" - драматический проект с нотками триллера, пока не решил сам срежиссировать его. И отсутствие на экране взрывов, инопланетян, нацистов и прочей свойственной режиссеру гигантомании поначалу откровенно удивляют. Мало того - так много в фильмах Бондарчука не матерились со времен упомянутой уже "9 роты". Вот что животворящее отсутствие российского чиновничества делает. Любопытным на первых порах кажется и тематический стержень истории - психотерапия.
Этот любопытный, несомненно, способ лечения представлен, впрочем, довольно блекло - психотерапевтические акты напоминают ток-шоу на федеральном канале, да и сама тема, кажется, была вдохновлена не настоящим терапевтическим опытом, а модным научпопом в мягкой цветастой обложке. Настоящему психологу здесь вряд ли будет хоть сколько-нибудь интересно. Впрочем, в этом могла состоять и задумка сценариста Андреевой - ее персонажи, будучи совершенно инфантильными, эгоцентричными и не способными к построению хоть сколь-нибудь здоровых отношений, очень забавно рассуждают про "крючок вины", фобии и другие интересные слова.
Но оставим это теорией - к сожалению, ложность темы передается и исполнителям - многие актеры старательно, но неуклюже изображают пародии на блогеров, художников, людей с расстройствами и т.д., а Олег Меньшиков (у которого, кажется, еще с "Притяжения" осталась прическа американского военного), кажется, совсем забыл, чем должен заниматься актер и превратился в сомнительную пародию на самого себя.
То же самое, к несчастью, касается и центрального образа фильма - Богомолов своей выразительно-равнодушной мордой очень напоминает Александра Гордона лучших времен (у того тоже был более чем скромный актерский диапазон) и этим раздражает, вызывая один и только один вывод - актер он, все-таки, весьма посредственный. Возможно, впрочем, что сценарий просто оказался для Бондарчука слишком драматичным, когда как автору "Сталинграда" куда привычнее работать с более карикатурными персонажами.
К счастью, не все с актерами в "Психе" пошло наперекосяк - в основном, благодаря трем артистам, двое из которых - женщины. Первая это, конечно, Елена Лядова, с мясом вырывающая у центрального героя зрительское внимание. Долгое время приходится вообще бороться с желанием раз и навсегда назвать любимицу Андрея Звягинцева лучшей актрисой на свете. Не отстает от нее и Игорь Верник, голым нервом сыгравший одну из лучших своих ролей, как и его экранная жена Марина Александрова. Последнюю хочется выделить особенно - из всей троицы ей досталось меньше всего драматургического материала, а персонаж получился на редкость цельным. Хочется верить, что в фильмографии артистки появятся другие главные роли, кроме императрицы Екатерины.
Заговорив о жанре стоит, конечно, разобрать работу виновницы неожиданной метаморфозы режиссера - единственного сценариста проекта Паулины Андреевой, самостоятельно написавшей аж восемь часовых серий. И вывод тут может быть только один - это крепкий дебют многообещающего сценариста - то есть, достойная работа, имеющая несколько досадных промахов, мешающих смело рукоплескать молодому автору.
С одной стороны, история исправно держит структуру и ритм, в ней, как в правильном произведении нет ни правых, ни виноватых, а некоторые находки (например, женщина-божий одуванчик с деменцией, которая при редких случаях “пробуждения” начинает давать стареющей сиделке циничные и едкие советы по построению семейного счастья) так и тянет назвать несомненно гениальными.
Видео: трейлер сериала "Псих"
С другой же - детективная линия появляется слишком поздно, качество диалогов нередко оставляет впечатление ночного кошмара, подсюжет с поиском пропавших без вести отдает откровенной притянутостью, а то, к чему сериал должен был прийти ко второй серии (психоанализ одного психолога у другого) происходит едва ли не в самом конце.
И ладно бы опытный супруг исправил мелкие небрежности Андреевой - так нет. Работа самого Бондарчука оказывается сделанной лишь наполовину - в ней то и дело проскакивают удачные сцены, но совсем не так часто, как хотелось бы, а последняя серия способна вытянуть весь сериал, заставив пересмотреть даже собственное о нем впечатление, но не слишком ли для этого оказывается поздно?
В любом случае, Бондарчук в "Психе" выглядит гораздо лучше, чем во всех своих последних фильмах, о чем можно судить хотя бы по зрительским рейтингам. Мало того - настолько же драматичных поворотов в его карьере не было, пожалуй, еще никогда (разве что переход из рекламы и музыкальных видео в полный метр), а последняя серия - едва ли не лучшее и самое смелое, что сделал Бондарчук как режиссер.
Вывод: Несмотря на неожиданность проекта и все его безусловные достоинства, Федор Бондарчук, к сожалению, остался собой, а именно - режиссером весьма средних способностей, и с работой справился на слабое "хорошо" с минусом.