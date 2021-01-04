Бондарчук, которого мы не знали: каким получился сериал "Псих"

Олег - модный московский психотерапевт, которого посещают такие же модные москвичи. У него модная мама и старая подруга - взбалмошная, но тоже любительница модных вещей. Однако, на самом деле, в голове самого Олега происходят страшные вещи - и это не только кризис среднего возраста и пристрастие к легким наркотикам: год назад без вести пропала его жена. Многие обвиняют в этом самого психотерапевта, но доказать этого пока не могут.

Константин Богомолов в сериале "Псих" ФОТО: Скриншот из видео

Единственным сериальным опытом Федора Бондарчука-режиссера до "Психа" была многострадальная работа по завершению "Тихого Дона" - последнего фильма легендарного Сергея Бондарчука - автора "Войны и мира", "Они сражались за Родину" и "Судьбы человека" - тогда 160 тысяч метров кинопленки пришлось выкупать у банка-кредитора, который конфисковал их еще в 1993-м году.

А за год до премьеры сериала - в 2005-м, вышла "9 рота", после которой имя Бондарчука-сына стало известно не меньше, чем отца. Стоит сказать, что дебют до сих пор остается самой удачной из полнометражных работ Федора Сергеевича. Что было потом, известно всем - Бондарчук попал на Олимп обласканных российскими чиновниками кинематографистов, оставив и критиков и зрителей (и те и другие который год разносят работы режиссера в пух и прах) далеко внизу.

А потом случилось то, чего никто не ждал - ненавидимый многими режиссер взялся за съемки многосерийного проекта "Псих" по сценарию своей жены Паулины Андреевой - для популярной актрисы сериал стал дебютом в качестве сценариста, а рукопись сценария, если верить СМИ, попала к Бондарчуку без указания автора, так что все было по-честному.

Впрочем, Бондарчук ожидаемо пошел по стопам отца, и одним из генеральных (!) продюсеров "Психа" стал его 28-летний сын.

Каким же в итоге стал столь неожиданный для Бондарчука проект, в котором российских киночиновников заменил онлайн-сервис more.tv, включивший "Психа" в свою линейку more originals (ранее там же вышли "Чики")? И, хоть в сериале там и тут торчат уши классического Бондарчука, это, все-таки, достаточно смелый эксперимент от автора - не большого любителя рисковать.

В первую очередь классический Бондарчук здесь проявляется в россыпи звездных артистов всех поколений (даже молодой Александр Горчилин, известный сотрудничеством с Кириллом Серебренниковым), в центре которой, впрочем, оказался не актер, а театральный и кинорежиссер Константин Богомолов, ранее уже появлявшийся у Бондарчука во "Вторжении".

Роза Хайруллина в сериале "Псих" ФОТО: Скриншот из видео