Пн, 4.01.2021
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Эгил Левитс
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Опубликован разговор, в котором Трамп требует у госсекретаря отдать ему победу в штате

Дональд Трамп

ФОТО: BBC News

Американское издание The Washington Post опубликовало аудиозапись разговора, на которой человек, которого газета назвала президентом США Дональдом Трампом, требует от своего собеседника Брэда Раффенспергера - госсекретаря штата Джорджия, пересчитать голоса на президентских выборах в его пользу.

"Я просто хочу найти 11 780 голосов. Потому что мы выиграли в этом штате",

- говорит в ходе разговора Дональд Трамп, убеждая собеседника, что в ходе подсчета голосов в штате Джорджия имели место случаи мошенничества.

Далее действующий президент США также угрожает Раффенспергеру, предупреждая его о возможности уголовного преследования в случае, если не будут пересчитаны голоса. Госсекретарь же заверяет президента, что голоса были подсчитаны правильно.

Джорджия на президентских выборах 2020-го года была одним из ключевых штатов, от результатов голосования в котором зависел исход выборов. В итоге Байден победил там с небольшим перевесом и получил 16 голосов выборщиков.

После выборов Трамп отказался признать свое поражение. Его юристы в различных штатах подали несколько десятков исков, однако большинство из них были отклонены, а те, которые в итоге были удовлетворены судами, не оказали на результаты выборов значительного влияния.

14 декабря 2020-го года выборщики утвердили победу Байдена 306 голосами против 232. Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

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