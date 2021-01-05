Вт, 5.01.2021
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Эгил Левитс
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Лолита рассказала, как ее спас солист группы Rammstein

Лолита Милявская

ФОТО: https://www.instagram.com/miliavskaia3/

Оказывается, однажды солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас жизнь певице Лолите Милявской. Об истории пишет "Дни.ру" со ссылкой на рассказ исполнительницы.

Впервые звезды встретились в 2019 году в Баку. После вечеринки Лолита решила искупаться в бассейне.

"А когда собралась выходить, то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках", - вспомнила звезда. 

Тогда к ней подбежал Тилль и дал понять, что лучше плыть в противоположную сторону.

"Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая", - сказала Милявская.

Сейчас Лолита находится в Дубае. Там она встретила солиста Rammstein и всю его семью. По словам Лолиты, у них была совместная прогулка на яхте. 4 января у артиста был день рождения, она сердечно поздравила дорогого друга. 

Ранее Лолита призналась, что вышла замуж в шестой раз.

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