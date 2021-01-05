Лолита рассказала, как ее спас солист группы Rammstein

Впервые звезды встретились в 2019 году в Баку. После вечеринки Лолита решила искупаться в бассейне.

"А когда собралась выходить, то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках", - вспомнила звезда.

Тогда к ней подбежал Тилль и дал понять, что лучше плыть в противоположную сторону.

"Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая", - сказала Милявская.

Сейчас Лолита находится в Дубае. Там она встретила солиста Rammstein и всю его семью. По словам Лолиты, у них была совместная прогулка на яхте. 4 января у артиста был день рождения, она сердечно поздравила дорогого друга.