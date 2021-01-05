Лолита рассказала, как ее спас солист группы Rammstein
Оказывается, однажды солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас жизнь певице Лолите Милявской. Об истории пишет "Дни.ру" со ссылкой на рассказ исполнительницы.
Оказывается, однажды солист группы Rammstein Тилль Линдеманн спас жизнь певице Лолите Милявской. Об истории пишет "Дни.ру" со ссылкой на рассказ исполнительницы.
Впервые звезды встретились в 2019 году в Баку. После вечеринки Лолита решила искупаться в бассейне.
"А когда собралась выходить, то пошла в сторону огромного количества проводов от софитов, которые стояли на бортиках", - вспомнила звезда.
Тогда к ней подбежал Тилль и дал понять, что лучше плыть в противоположную сторону.
"Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая", - сказала Милявская.
Сейчас Лолита находится в Дубае. Там она встретила солиста Rammstein и всю его семью. По словам Лолиты, у них была совместная прогулка на яхте. 4 января у артиста был день рождения, она сердечно поздравила дорогого друга.
Ранее Лолита призналась, что вышла замуж в шестой раз.