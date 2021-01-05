Политолог о возможной отставке Винькеле: у премьера нет других вариантов

По словам политолога, причина требования отставки связана с недостатками разработанного Министерством здравоохранения плана вакцинации, а также медленным ходом вакцинации.

"Я думаю, причины относительно понятны. Особенно сейчас у правительства нет других приоритетов, кроме как по возможности эффективнее реализовать вакцинацию жителей", - считает Раевский. По мнению политолога, ошибки, допущенные на начальном этапе процесса вакцинации, могут быть решающими позже.

"Сам глава правительство говорит, что это ключи к дверям, ведущим в нормальную жизнь. Не только на уровне ощущений,

это и ключи к открытию экономики и конкурентоспособности государства. Если процесс затянется, мы потеряем во всем. 4

Статистика свидетельствует, что мы не способны использовать даже небольшое количество пришедших вакцин", - считает эксперт.

Он выразил недоумение в связи с решением проводить вакцинацию только в рабочие дни, он считает, что это приоритет и все надо делать быстро. Это лишь свидетельствует, что что-то не в порядке.

Раевский считает, что решение об отставке может быть принято уже сегодня.

"Винькеле сама заявляла, что это ее политическая ответственность. Я не удивлюсь, если мы придем к этому". 4

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш намерен потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Ранее Кариньш неоднократно выражал недовольство действиями Минздрава и Винькеле по ограничению распространения Covid-19, а в последнее время критиковал их за отсутствие четкого плана вакцинации.

Сегодня правительство планирует рассмотреть разработанный Минздравом план вакцинации, но начало заседания Кабинета министров уже несколько раз откладывалось.

По информации агентства LETA, заседание правительства отложено, чтобы политики обсудили требование отставки Винькеле. Кариньш консультировался по этому поводу с другими партнерами по коалиции и получил поддержку.