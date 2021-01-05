Умерла актриса, сыгравшая "девушку Бонда". Близкие по ошибке сообщили о ее смерти днем ранее

Ранее TMZ и другие СМИ по ошибке написали о смерти Робертс в понедельник, 4 января - они сослались на агента актрисы Майка Пингела. Однако, спустя несколько часов сам Пингел опроверг эту информацию. Он объяснил случившееся "недопониманием" с ОʼБрайеном.
ОʼБрайен пояснил изданию Page Six, что рассказал Пингелу о визите к Робертс в больницу и сказал "Я попрощался с Таней и увидел ее прекрасные глаза в последний раз". Тогда Пингел принял эти слова как сообщение о смерти Робертс. В разговоре с TMZ ОʼБрайен добавил, что сам также считал, что Робертс мертва, поэтому ушел из больницы, не поговорив с врачами. Когда новость о смерти актрисы появилась в СМИ, медперсонал связался с ним и сообщил, что женщина еще жива.
65-летняя Робертс была госпитализирована 24 декабря 2020-го года. По словам ОʼБрайена, у нее была диагностирована инфекция мочевыводящих путей. Женщина находилась в тяжелом состоянии.
Таня Робертс известна ролью девушки агента 007 Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" (1985). Помимо этого, она прославилась ролями в фильмах "Пальцы" (1978) и "Шина - королева джунглей" (1984), а также сериале "Шоу 70-х" (1998-2006).