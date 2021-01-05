Умерла актриса, сыгравшая "девушку Бонда". Близкие по ошибке сообщили о ее смерти днем ранее

Ранее TMZ и другие СМИ по ошибке написали о смерти Робертс в понедельник, 4 января - они сослались на агента актрисы Майка Пингела. Однако, спустя несколько часов сам Пингел опроверг эту информацию. Он объяснил случившееся "недопониманием" с ОʼБрайеном.

ОʼБрайен пояснил изданию Page Six, что рассказал Пингелу о визите к Робертс в больницу и сказал "Я попрощался с Таней и увидел ее прекрасные глаза в последний раз". Тогда Пингел принял эти слова как сообщение о смерти Робертс. В разговоре с TMZ ОʼБрайен добавил, что сам также считал, что Робертс мертва, поэтому ушел из больницы, не поговорив с врачами. Когда новость о смерти актрисы появилась в СМИ, медперсонал связался с ним и сообщил, что женщина еще жива.