Ср, 6.01.2021
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В МОН рассказали об организации учебного процесса во втором семестре

  • Для учащихся 5-6-х классов учеба может возобновиться 11 января
  • Ученикам 4-х классов планируется продлить зимние каникулы до 25 января
  • Ученикам 2-4-х классов могу продлить учебный год летом

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 6 января, Министерство образования и науки (МОН) провело пресс-конференцию, в рамках которой рассказало об организации учебного процесса в учебных заведениях во втором семестре.

В пресс-конференции приняли участие:

  • министр образования и науки Илга Шуплинска
  • главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис 

Видео: Пресс-конференция Министерства образования

Для учащихся 5-6-х классов учеба может возобновиться 11 января, но удаленно, сообщила на пресс-конференции в среду министр образования и науки Илга Шуплинска.

Правительство планирует продлить зимние каникулы для учеников 1-4-х классов до 25 января. В начале февраля недельных каникул для 1-х классов не будет, поэтому продлевать учебный год нет необходимости. В свою очередь, летом планируется продлить учебный год для учащихся 2-4-х классов, уточнила министр. Она также добавила, что с 4 января ученики специальных учебных заведений учатся очно.

Правительство планирует утвердить эти изменения в процессе обучения в четверг, 7 января.

Во время пресс-конференции Уга Думпис отметил, что фактор риска заражения при очном обучении доказан на международном уровне. Чем старше ребенок, тем выше риск инфицирования и проявления симптомов. У детей до 10-12 лет этот риск ниже. 

Среди подростков вирус распространяется с такой же активностью, как и среди взрослых.

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