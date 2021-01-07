Родственники модели Стеллы Теннант рассказали, что она покончила жизнь самоубийством
Британская модель Стелла Теннант покончила жизнь самоубийством, рассказала семья модели изданию Thе Daily Telegraph.
Британская модель Стелла Теннант покончила жизнь самоубийством, рассказала семья модели изданию Thе Daily Telegraph.
"Стелла какое-то время болела. Мы очень сильно опечалены и находимся в отчаянии потому, что она не могла продолжать жить, несмотря на любовь самых близких для нее людей", - сказал один из членов семьи.
22 декабря, спустя несколько дней после 50-летнего юбилея, Теннант обнаружили мертвой в своем доме в шотландском Дансе. У модели остались четверо детей.
Согласно данным Daily Mail, сама Стелла Теннант являлась внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кавендиша и герцогини Деборы Митфорд.