Чт, 7.01.2021
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министр экономики Янис Витенбергс
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Родственники модели Стеллы Теннант рассказали, что она покончила жизнь самоубийством

Британская модель Стелла Теннант покончила жизнь самоубийством, рассказала семья модели изданию Thе Daily Telegraph.

"Стелла какое-то время болела. Мы очень сильно опечалены и находимся в отчаянии потому, что она не могла продолжать жить, несмотря на любовь самых близких для нее людей", - сказал один из членов семьи. 

22 декабря, спустя несколько дней после 50-летнего юбилея, Теннант обнаружили мертвой в своем доме в шотландском Дансе. У модели остались четверо детей.

Согласно данным Daily Mail, сама Стелла Теннант являлась внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кавендиша и герцогини Деборы Митфорд.

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