"Прогресс есть". Начальник полиции комментирует расследование убийств Ребенка и Бункуса

По поводу убийства Рукс не может комментировать ход расследования, хоть и имеются "различные обстоятельства, в том числе и Covid-19 внес свои поправки, сообщает агентство LETA.

"Не стоим на месте, но прогресс есть однозначно", - указал Рукс.

Впрочем, он не прокомментировал, расследуются ли оба выдвинутых ранее полицией направления, что преступление могло быть совершено с целью ограбления или же оно может быть связано с профессиональной деятельностью Ребенка.

Рукс также подтвердил, что тупика не наблюдается и в расследовании дела убийства Бункуса. "Там не тупик, есть прогресс, это все, что могу комментировать. Работаем", - добавил он.

В ночь на 20 сентября прошлого года в Лангстини был убит присяжный адвокат Ребенок, а его партнер Ингус Баландин был ранен.

Полиция сообщила, что трое мужчин в масках проникли в дом Ребенока, взломав двери, своих жертв они были руками, ногами и найденными на месте досками, а с места происшествия они унесли дорогие часы и ювелирные изделия.

Грабители не звонили в дверь, а вломились со стороны двора. Полиция еще выясняет, произошло ли проникновение до возвращения хозяев или после этого. Полиция на место происшествия приехала после того, как пострадавший Баландин обратился за помощью к соседям, так как у самого него телефон отобрали.