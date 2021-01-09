СМИ: Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирус

82-летняя актриса опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом она сообщила изданию "Подъем".
Ахеджакова подчеркнула, что не болеет Covid-19.
"Нигде я не в больнице, ничего у меня нет", - прокомментировала она.
Regnum.ru уточняет, что Ахеджакова была направлена в медучреждение еще 7 января и медики приняли такое решение из-за того, что она входит в группу риска.
Также поясняется, что состояние актрисы может ухудшиться из-за ряда хронических заболеваний.
Представитель актрисы Ефим Спектор сообщил ТАСС, что Ахеджакова уже третий день находится в городской больнице.
"Госпитализирована после положительного результата на коронавирус", - сказал Спектор.
Лия Ахеджакова с 1977 года служит в "Современнике". Она известна по своим ролям в картинах Эльдара Рязанова - в "Иронии судьбы", "Служебном романе", "Гараже", "Старых клячах" и "Небесах обетованных". Актриса также сотрудничала со многими российскими режиссерами - Инной Туманян ("Когда я стану великаном"), Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны"), Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит"), Аллой Суриковой ("Московские каникулы"), Кириллом Серебренниковым ("Изображая жертву" и "Лето"). Всего на счету актрисы свыше 50 киноролей.