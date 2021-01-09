СМИ: Лию Ахеджакову госпитализировали с подозрением на коронавирус

82-летняя актриса опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом она сообщила изданию "Подъем".

Ахеджакова подчеркнула, что не болеет Covid-19.

"Нигде я не в больнице, ничего у меня нет", - прокомментировала она.

Regnum.ru уточняет, что Ахеджакова была направлена в медучреждение еще 7 января и медики приняли такое решение из-за того, что она входит в группу риска.

Также поясняется, что состояние актрисы может ухудшиться из-за ряда хронических заболеваний.

Представитель актрисы Ефим Спектор сообщил ТАСС, что Ахеджакова уже третий день находится в городской больнице.

"Госпитализирована после положительного результата на коронавирус", - сказал Спектор.