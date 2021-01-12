"Многоножка", огромная лиса и другие арт-объекты в Риге - зачем?

К современному искусству можно относиться по-разному, однако нельзя забывать, что каждый автор вкладывает в свою работу идею или даже призыв. Пока рижане самоизолировались, сидели на карантине или выбирали безлюдные места для прогулок, культурная жизнь столицы продолжала существовать, невзирая на пандемию. Так, например, в 2020 году в Риге появилось несколько новых арт-объектов, призывающих обратить внимание на ту или иную проблему.
Железнодорожный мост: Homo Democraticus
Каждый год в начале сентября в рамках форума современной культуры "Белая ночь" проходит традиционная для латвийской столицы "Скульптурная квадриеннале". Этот карантинный год не стал исключением. Во время мероприятия латвийцы могли лицезреть 12 работ латвийских художников, однако, пожалуй, самой обсуждаемой и глубокомысленной стала работа живущего в Риге литовского скульптора Донатаса Моцкуса - Homo Democraticus, установленная у Железнодорожного моста.
Социальные сети заполнились вопросами недоумевающих рижан - "что это вообще такое?". Творение сразу обрело популярность и несколько громких названий - "многоножка", "многоручка" и далее по списку. Однако послание объекта гораздо прозаичнее: автор изобразил ни много ни мало всю нашу власть, которая, по его мнению, выбирается из представителей народа, но вместо того, чтобы функционировать как единый организм, превращается вот в такого монстра, действующего исключительно в личных интересах. Изначально скульптуру обещали убрать в октябре, однако Homo Democraticus украшает набережную до сих пор и, кажется, ужаса больше ни у кого не вызывает. Глубокое содержание оказалось латвийцу гораздо ближе, чем внешняя непривлекательность.
Московский форштадт: Черная лисица
В конце декабря в творческом квартале Ластадия на улице Тургенева, 17, появилась огромная, 500-килограммовая, черная лисица. Этот объект, в отличие от предыдущего в списке, полюбился рижанам с первого дня - сначала сюда было даже сложно попасть, не говоря уже о том, чтобы сделать фотографию на память, не запечатлев при этом толпу посторонних людей.
Видео: Блогер Edgar Trash рассказывает о новом объекте в квартале Ластадия (видео на латышском языке)
Авторы этого объекта - студент третьего курса Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег Мариноха, которые работали в сотрудничестве с обществом по защите животных Dzīvnieku brivība. Скульптура появилась здесь не просто так - авторы хотели обратить внимание общественности на проблемы животных.
Впрочем, если вы еще ни разу не были в квартале Ластадия, сюда стоит приехать не только ради появившегося объекта. Атмосфера свободы творчества на фоне романтики Московского форштадта не оставит равнодушным никого.
Район Академии художеств: Памятник всем медикам мира
Летом, когда первая волна Covid-19 начала сходить на нет, а о второй задумывались лишь немногие, в Риге возле Академии художеств открылся памятник всем медикам мира, боровшимся и продолжающим бороться с коронавирусом.
Скульптура получила называние "Медики - миру": шестиметровая женщина в медицинском халате и маске смотрит в небо.
Автор памятника Айгарс Бикше хотел обратить внимание на то, что "пандемия Covid-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни".
Стоит отметить, статуя была воздвигнута исключительно за счет частных пожертвований - ни один цент из государственной казны на создание монумента потрачен не был.
Галерея: Возле Академии художеств открылся памятник всем медикам мира
Spiķeri: Эко-инсталляция "Нечего надеть?"
В сентябре была запущена кампания "Нечего надеть?", в рамках которой в самом центре Риги, в парке Кронвалда, была открыта экологическая инсталляция - гора одежды, символизирующая объемы текстиля, ежегодно поступающего на рынок Латвии, который накапливается в шкафах жителей или на свалках и угрожает "похоронить" нас. После инсталляцию перенесли в квартал Spiķeri, где она красуется до сих пор.
Микрорайоны: Арт-объекты Kopā
В 2020 году современное искусство, кажется, решило стать немного ближе к людям и отправилось покорять микрорайоны. Так, например, в нескольких частях города в рамках особого проекта - программы публичного искусства Kopā - художники установили несколько арт-обьектов.
Один из таких - ярко-желтая скамейка. Помимо непривычной для городского ландшафта расцветки, у нее есть еще одна отличительная черта - ее украшает строчка из латышского стихотворения, которая переводится так: "Твоя усталость - не твоя вина, маленький и милый, здесь ты в безопасности". Таких скамеек в микрорайонах Риги целых 10 штук - в Золитуде, Зепниеккалнсе, Пурвциемсе, на Саркандаугаве и т. д. Карту с их расположением можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В рамках этого же проекта своеобразный арт-объект, мимо которого сложно пройти, появился и в Иманте. Эту инсталляцию, предназначенную для отдыха, назвали "Клубы синего тумана", так как именно в этом месте, по словам авторов, часто появляется туман.
Еще один комплекс чудаковатых скульптур под названием "Звери не забывают!" (Zvēri neaizmirst!) появился в Агенскалнсе, на территории бывшей библиотеки Zvirbulis. Таким образом художники пытаются привлечь внимание общественности к историческому зданию, которому уже больше 140 лет.
Программа публичного искусства Kopā - инициатива Министерства культуры для поддержки творческих людей в трудный период Covid-кризиса. На ее реализацию было выделено 150 тысяч евро.