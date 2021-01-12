"Многоножка", огромная лиса и другие арт-объекты в Риге - зачем?

Железнодорожный мост: Homo Democraticus

Каждый год в начале сентября в рамках форума современной культуры "Белая ночь" проходит традиционная для латвийской столицы "Скульптурная квадриеннале". Этот карантинный год не стал исключением. Во время мероприятия латвийцы могли лицезреть 12 работ латвийских художников, однако, пожалуй, самой обсуждаемой и глубокомысленной стала работа живущего в Риге литовского скульптора Донатаса Моцкуса - Homo Democraticus, установленная у Железнодорожного моста.

Социальные сети заполнились вопросами недоумевающих рижан - "что это вообще такое?". Творение сразу обрело популярность и несколько громких названий - "многоножка", "многоручка" и далее по списку. Однако послание объекта гораздо прозаичнее: автор изобразил ни много ни мало всю нашу власть, которая, по его мнению, выбирается из представителей народа, но вместо того, чтобы функционировать как единый организм, превращается вот в такого монстра, действующего исключительно в личных интересах. Изначально скульптуру обещали убрать в октябре, однако Homo Democraticus украшает набережную до сих пор и, кажется, ужаса больше ни у кого не вызывает. Глубокое содержание оказалось латвийцу гораздо ближе, чем внешняя непривлекательность.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Московский форштадт: Черная лисица

В конце декабря в творческом квартале Ластадия на улице Тургенева, 17, появилась огромная, 500-килограммовая, черная лисица. Этот объект, в отличие от предыдущего в списке, полюбился рижанам с первого дня - сначала сюда было даже сложно попасть, не говоря уже о том, чтобы сделать фотографию на память, не запечатлев при этом толпу посторонних людей.

Видео: Блогер Edgar Trash рассказывает о новом объекте в квартале Ластадия (видео на латышском языке)

Авторы этого объекта - студент третьего курса Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег Мариноха, которые работали в сотрудничестве с обществом по защите животных Dzīvnieku brivība. Скульптура появилась здесь не просто так - авторы хотели обратить внимание общественности на проблемы животных.

Работа называется "Рожденные для свободы".

Впрочем, если вы еще ни разу не были в квартале Ластадия, сюда стоит приехать не только ради появившегося объекта. Атмосфера свободы творчества на фоне романтики Московского форштадта не оставит равнодушным никого.

ФОТО: фото читателя

Район Академии художеств: Памятник всем медикам мира

Летом, когда первая волна Covid-19 начала сходить на нет, а о второй задумывались лишь немногие, в Риге возле Академии художеств открылся памятник всем медикам мира, боровшимся и продолжающим бороться с коронавирусом.

Скульптура получила называние "Медики - миру": шестиметровая женщина в медицинском халате и маске смотрит в небо.

Автор памятника Айгарс Бикше хотел обратить внимание на то, что "пандемия Covid-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни".