Камала Харрис стала лицом обложки Vogue. Без скандала не обошлось

На обложке Харрис запечатлена в полный рост в нестрогом черном костюме и черных кедах.

Кроме того, у номера вышла вторая, цифровая обложка (с этим фото номер в печать не вышел). На этом снимке новый вице-президент в более строгом светлом костюме.

Автор съемки - фотограф Тайлер Митчелл. Ранее он снимал обложку Vogue с Бейонсе.

Обложка вызвала противоречивые отклики. В Twitter пользователи стали подмечать, что на фото кожа Харрис - слишком светлая: люди говорят, что журнал специально "осветляет" темнокожих. Кроме того, обложку назвали "неуважительной", "плохого качества" и "беспорядочной", поскольку вице-президент изображена на ней в неформальной одежде и кедах на сильно драпированном фоне.

Некоторые заявили, что женщина на таком посту не стала бы носить спортивную обувь, хотя неоднократно отмечалось, что Харрис носит и любит кеды, а в статье самого Vogue отметили, что всю одежду для фото выбирала сама Камала.

Помимо этого, известно, что Харрис и ее команда изначально выбрали для обложки фото в голубом костюме, а более неформальный снимок должен был находиться внутри журнала. Команда Харрис просила снять тираж с печати, но журнал уже вышел.

Представители Vogue не прокомментировали недовольство команды Харрис, однако сказали, что журналу "нравятся все снимки Тайлера Митчелла, а более неформальный снимок вице-президента показывает живую и подлинную сущность Харрис - ее отличительную черту".