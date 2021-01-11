Университет им. Страдиня готовится к вакцинации студентов-медиков против Covid-19

Университет открыл пункт вакцинации студентов, которые после прививки будут защищены и смогут помогать в преодолении пандемии Covid-19, сказал ректор.

Петерсонс отметил, что в Латвии в настоящее время не хватает около 1000 врачей и более 3000 медсестер, поэтому вуз призывает увеличить на 15% количества бюджетных мест на медицинских факультетах.

Университет также призывает предоставить всем студентам-медикам оплачиваемые государством места в резидентуре, на что потребуется около 6,2 млн евро в год.

Петерсонс также заявил, что Университет Страдиня присоединяется к требованию отставки министра образования Илги Шуплински. Основные претензии заключаются в том, что министр не прислушивается к представителям системы образования при принятии решений. "Министр нас не слышит, и диалога до сих пор нет", - подчеркнул ректор университета.

Напомним, в воскресенье, 10 января, от Covid-19 привито 303 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. В целом вакцины получили 6933 человека, в том числе 5418 медиков и 1515 работников лечебных учреждений. Как прозвучало ранее, чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников с сегодняшнего дня.

Как уже сообщал RUS TVNET, Государственный центр доноров крови сегодня, 11 января, получил третью партию вакцин от Covid-19 производства Pfizer и BioNTech. Получено 6825 доз вакцины Comirnaty. Добавим, что первую партию вакцины Comirnaty от BioNTech-Pfizer Латвия получила 26 декабря прошлого года, а вторую - 4 января этого года.

Начиная вакцинацию, изначально планировалось поддерживать резерв доз вакцины таким образом, чтобы на случай затруднений с поставкой вторая доза оставалась для каждого человека, получившего первую дозу.