Рудковская рассказала, как познакомилась с Евгением Плющенко

Знакомство Евгения и Яны произошло в 2007 году в Лондоне. Тогда Рудковская уже разошлась со своим предыдущим супругом, но еще не было решения об опеке над детьми. И она продолжала бороться (всего у Яны был 221 суд). В начале отношений Плющенко поддерживал возлюбленную.

"12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 14 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале "Русская зима" заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014 году, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры, как и в наш долгосрочный творческий союз с Димой", - вспоминает она.

Через год после их знакомства Яна попросила Евгения выступить вместе с Димой Биланом на "Евровидении". Этот творческий тандем принес России первое место на конкурсе. После триумфа Плющенко сделал Рудковской предложение.

"На следующий год Дима с Женей выиграют конкурс "Евровидение 2008" - единственные в русской истории, а Женя поучаствует еще в двух Олимпиадах, завоюет еще две олимпийские медали для России и тем самым станет единственным с 1932 года фигуристом - обладателем 4 олимпийских наград (на 4 Олимпиадах подряд) и вторым спортсменом-фигуристом в мировой истории после шведа Йиллиса Графстрема (выигрывал с 1920 по 1932 год), разделив с ним рекорд по количеству олимпийских наград. Вот так бывает…" - поведала Яна.

Она также разместила снимки, которые были сделаны после 15 минут их знакомства.

"12 января 2007 года. P. S. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты", - написала Рудковская.

Сначала никто не мог и подумать, что они поженятся, ведь Евгений на семь лет младше Яны. Родные без конца про это говорили, в какой-то момент влюбленные даже расстались, но сошлись вновь.

"Я не знаю, как мы все это пережили тогда - наши страхи, что ничего не получится, постоянный стресс, в котором я жила из-за борьбы с бывшим мужем за детей. Но мы прошли этот путь становления отношений, прошли вместе", - цитирует Рудковскую StarHit.ru.

Свадьба Яны и Евгения состоялась 12 сентября 2009 года в Москве.

В октябре 2020 года Яна Рудковская и Евгений Плющенко во второй раз стали родителями - при помощи суррогатной матери у них родился еще один сын, о чем счастливая пара сообщила поклонникам в соцсетях.