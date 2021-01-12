Вт, 12.01.2021
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Николай Лукашенко
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Пожар в Екатеринбурге: женщина с ребенком просила о помощи в Twitter, их спасти не удалось

ФОТО: AP/Scanpix

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Екатеринбурге. Возгорание произошло в ночь на 12 января в девятиэтажном жилом доме. Люди погибли от отравления угарным газом, рассказали в МЧС. Во время пожара женщина с девятого этажа просила о помощи в Twitter, сообщает "Медуза".

В 3:05 ночи женщина написала в Twitter: "Помогитееее". Она сообщила о пожаре и попросила вызвать спасателей (один из пользователей Twitter ответил, что вызвал пожарных). Она также писала, что находится в квартире с ребенком и что задыхается от дыма. За 12 минут женщина опубликовала 12 сообщений, в том числе две фотографии, после этого перестала выходить на связь.

По данным полиции, в Twitter писала 38-летняя местная жительница Наталья Белова. Она и ее 7-летняя дочь Вера погибли.

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В МЧС отметили, что женщина "повела себя неправильно". Она вместе с дочерью вышла в задымленный подъезд вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире. "Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи, к сожалению, не смогли.

Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter", - сказали в МЧС.

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По данным ведомства, люди, которые погибли при пожаре, также отравились угарным газом в подъезде, когда пытались спастись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В МЧС назвали несколько предварительных версий пожара: неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования.

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