За сутки выявлено 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек

Скончались 27 человек:

четыре человека в возрасте от 55 до 65 лет,

пять человек в возрасте от 65 до 75 лет,

11 человек в возрасте от 75 до 85 лет,

семь человек в возрасте от 85 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен уже у 52 032 человек, умерло 909 человек, что составляет 1,75% общего количества инфицированных.

В понедельник сделано 12 293 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,2%.

За прошедшие сутки в Латвии были госпитализированы 179 пациентов с Covid-19, всего же в стационарах находятся 1224 пациента, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения. 11

Это самое большое количество госпитализированных пациентов за сутки. До этого больше всего людей с Covid-19 поступило в больницы 7 января, когда были госпитализированы 178 пациентов с коронавирусом.

В данный момент в стационарах лечатся 1155 пациентов с Covid-19, у которых болезнь протекает в среднетяжелой форме, и 69 пациентов с тяжелым течением болезни.

За последние сутки из стационаров выписаны 117 пациентов, в том числе шесть были перевезены. Всего же из больниц выписаны 4537 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.