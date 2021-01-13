Ср, 13.01.2021
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Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
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  • На протестах у Капитолия заметили человека, похожего на Чака Норриса. "Это был не я", - заявил актер
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На протестах у Капитолия заметили человека, похожего на Чака Норриса. "Это был не я", - заявил актер

ФОТО: https://twitter.com/scoutejwampler

Американский актер Чак Норрис опроверг свое участие в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января. Об этом он написал в Twitter, сообщает "Медуза".

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда придерживался и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", - написал актер в Twitter. 

Ранее в соцсетях распространилось фото человека, похожего на актера Чака Норриса. Фото было сделано на акции сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января, которая закончилась штурмом Капитолия.

Менеджер актера Эрик Критцер заявил Associated Press, что актер сейчас находится на своем ранчо в Техасе.

Критцер признал, что человек с фото похож на актера, но отметил, что "Чак гораздо красивее".

Ранее сообщалось, что 6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Работа парламента была прервана на несколько часов. В ходе штурма погибли четыре человека.  

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