На протестах у Капитолия заметили человека, похожего на Чака Норриса. "Это был не я", - заявил актер

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда придерживался и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", - написал актер в Twitter.
Ранее в соцсетях распространилось фото человека, похожего на актера Чака Норриса. Фото было сделано на акции сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января, которая закончилась штурмом Капитолия.
Менеджер актера Эрик Критцер заявил Associated Press, что актер сейчас находится на своем ранчо в Техасе.
Критцер признал, что человек с фото похож на актера, но отметил, что "Чак гораздо красивее".
Ранее сообщалось, что 6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса должны были утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Работа парламента была прервана на несколько часов. В ходе штурма погибли четыре человека.