На протестах у Капитолия заметили человека, похожего на Чака Норриса. "Это был не я", - заявил актер

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию любого рода. Я всегда придерживался и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", - написал актер в Twitter.