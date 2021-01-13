В одном из социальных центров Латвии - уже вторая вспышка Covid-19

Конкретное количество заболевших пока не сообщается, так как продолжают поступать данные о результатах тестов. В свою очередь данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что в Приекульском крае, где расположен пансионат, за прошедшие сутки зарегистрированы 32 случая Covid-19.

Екабсоне сообщила, что в этом году первое тестирование сотрудников проводилось 4 января, и все тесты были отрицательными. 11 января было проведено еще одно тестирование постояльцев и сотрудников, и были выявлены положительные результаты.

"Один из работников сообщил мне о повышенной температуре вечером 7 января, еще один - 8 января. Вирус распространяется за два дня до появления симптомов, поэтому работники в это время обслуживали постояльцев", - сказала руководитель центра.