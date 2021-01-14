Экс-участник "Битвы экстрасенсов" о подсказках и Башарове: "До 13-го сезона такие прецеденты бывали"

"Нельзя сказать, что этого точно не было. Ведь есть частные случаи. Представьте себе, что вы работаете администратором на "Битве" за 30 тысяч рублей (около 333 евро). Вы видите, как мимо вас проходят люди, которые сегодня никто, а завтра они победители, им рукоплещет страна. Вы смотрите на Марата Башарова, который приезжает на дорогом автомобиле, и вам кажется, что он много зарабатывает. А вы по-прежнему работаете за 30 тысяч рублей..." - заметил Малиновский.

Он объяснил, что есть люди, которые появляются на площадке раньше других, им известны условия, задания испытаний.

"Тут срабатывает частный фактор, слабость конкретного человека. Я сейчас не говорю конкретно о Сафронове, а в принципе о сливах. До 13-го сезона такие прецеденты точно бывали... Как только вскрывался человек, его тут же увольняли", - пояснил бывший участник.

При этом увольнения не мешали другим людям хитрить. Малиновский считает, что Сергей Сафронов, обвиненный в подсказках, делал все официально.

"Он заключил договор об оказании услуг по преподаванию актерского мастерства, но это не были услуги по продвижению Вердиш", - пояснил он.

Малиновский указал, что "Битва экстрасенсов" - это шоу, в первую очередь направленное на зрителя.