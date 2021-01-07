Сергей Сафронов дал первое интервью после скандала на шоу "Битва экстрасенсов"

Сергей Сафронов жалеет, что не ушел из проекта раньше. Что касается, Алины Вердиш, то с ней у него правовой договор об оказании услуг, который он будет отправлять в суд.

Муж женщины оплатил Сафронову занятия актерским мастерством. У нее не было к нему никаких претензий. Теперь она "выдергивает фразы из контекста" и подкрепляет ими свои обвинения.

Он не отрицает, что это выглядит так, будто бы ведущий ей гарантировал попадание в проект. Хотя такого не было. Это не были деньги за подсказки на проекте. Теперь все это будет рассматривать суд.

Для попадания на проект необходимо актерское мастерство и проработка образа. Всеми этими знаниями обладал Сергей Сафронов. Он проводил подобные занятия не первый раз.

"Она самая настоящая обманщица", - утверждает Сергей. За пять месяцев он понял, что Алина Вердиш не является экстрасенсом.

Телеведущий объясняет, что он занимался с этой женщиной каждый день и не считает, что цены были завышенными.

"Ее же никто не заставлял эти деньги платить", - заметил он.

Вердиш утверждает, что ее супруг перевел Сафронову 900 тысяч рублей, это было уплачено за гарантию попадания в проект. Телеведущий отмечает, что в платежных документах указан номер договора, согласно которому он предоставляет ей уроки актерского мастерства. Всего было уплачено почти 1,5 миллиона рублей.

Сергей считает, что Вердиш заранее все продумала и делала записи, чтобы потом ими воспользоваться.

Сафронов обратился с документами в суд, чтобы доказать, что Алина Вердиш лжет.

"Я в этом проекте ничего не решаю... Кто попадет в проект решают продюсеры... Глупо обсуждать взятку", - подчеркивает он.

Сергей указывает, что он ничего не подсказывал участнице, иначе она бы прошла дальше. Что касается руководства канала ТНТ, то они поспешили и приняли решение отстранить его. Он уверен, что все встанет на свои места.

Сафронов рад, что он больше не в "Битве экстрасенсов". 14 лет он находился внутри шоу. За эти годы было множество трудностей. За 14 лет он получил 5 тысяч писем с оскорблениями и угрозами смерти, а также были ужасные пожелания ему и его семье из-за пиара экстрасенсов.

"Достаточно сложная ситуация", - подчеркивает он.

Все эти годы Сергея держали там совсем не деньги. Изначально проект помог братьям Сафроновым в раскрутке иллюзионного шоу с фокусами. Они часто использовали в афишах и рекламе название "Битва экстрасенсов".

"Неужели за 20 лет своей работы, я не показал, какой я на самом деле", - удивлен телеведущий.

"Проблема "Битвы" как раз в таких, которые ничего из себя не представляют, но присосались как пиявка", - уверен Сафронов.

Изначально в проект пытаются попасть шарлатаны, а потом они пытаются "доить" людей. Первые семь лет ведущему давали конверты с фотографиями, чтобы он попросил экстрасенсов помочь им. В последние годы Сафронова просили помощи, чтобы вернуть деньги, которые они заплатили участникам проекта. Сергей всегда был против тех, кто использует свои знания психологии, чтобы воздействовать на людей.