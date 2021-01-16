В Риге открылся бар в честь Моргенштерна. Смотрите, что там внутри!
15 января в Старой Риге открылся бар в честь популярного российского рэпера Моргенштерна. RUS TVNET там побывал. Смотрите нашу галерею!
15 января в Старой Риге открылся бар в честь популярного российского рэпера Моргенштерна. RUS TVNET там побывал. Смотрите нашу галерею!
Из-за пандемии собираться нельзя, потому толпы мы не застали, но Instagram-профиль бара свидетельствует, что покупки в заведении совершаются. В баре нет возрастных ограничений! Есть возможность приобрести кофе, пончики, попкорн, макароны и другие продукты навынос. Сам бар украшен многочисленным фан-артом, посвященным Моргенштерну.
Внимание! Создатели этого арт-места подчеркнули, что это бар pop-up, а потому он будет работать всего 30 дней, а потом закроется.
Советуем поторопиться!
Галерея: Бар Morgenshtern в Риге