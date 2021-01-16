Сб, 16.01.2021
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авторы идеи Morgenshtern Bar в Риге
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В Риге открылся бар в честь Моргенштерна. Смотрите, что там внутри!

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

15 января в Старой Риге открылся бар в честь популярного российского рэпера Моргенштерна. RUS TVNET там побывал. Смотрите нашу галерею!

Из-за пандемии собираться нельзя, потому толпы мы не застали, но Instagram-профиль бара свидетельствует, что покупки в заведении совершаются. В баре нет возрастных ограничений! Есть возможность приобрести кофе, пончики, попкорн, макароны и другие продукты навынос. Сам бар украшен многочисленным фан-артом, посвященным Моргенштерну.

Внимание! Создатели этого арт-места подчеркнули, что это бар pop-up, а потому он будет работать всего 30 дней, а потом закроется. 

Советуем поторопиться!

Галерея: Бар Morgenshtern в Риге

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