Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO

"Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные", - написал Балагов в соцсетях.