Сб, 16.01.2021
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Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO

Российского режиссера Кантемира Балагова ("Дылда") снимет пилотную серию для HBO - для сериала "Одни из нас" (The Last of Us), основанного на одноименной видеоигре для консолей PlayStation. Об этом сообщает"Медуза". 

"Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные", - написал Балагов в соцсетях.

"Hey @clmazin @druckmann this show will be ******** [офигенным]", - добавил он. 

Он упомянул в публикации других людей, которые работают над проектом: Крейг Мейзин, сценарист, продюсер и шоураннер сериала "Чернобыль". Второй - Нил Дракманн, создатель, сценарист и режиссер дилогии игр The Last of Us.

Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии. Главные герои - девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл.

Ранее Барак Обама назвал фильм Балагова "Дылда" любимым фильмом 2020 года. 

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