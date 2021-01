Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO

"Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные", - написал Балагов в соцсетях.

"Hey @clmazin @druckmann this show will be ******** [офигенным]", - добавил он.

Он упомянул в публикации других людей, которые работают над проектом: Крейг Мейзин, сценарист, продюсер и шоураннер сериала "Чернобыль". Второй - Нил Дракманн, создатель, сценарист и режиссер дилогии игр The Last of Us.

Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии. Главные герои - девочка-подросток Элли и контрабандист Джоэл.