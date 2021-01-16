Dzintars меняет дизайн упаковки и логотип. Запуск продукции намечен на март

"Государственный флаг Латвии появился в дизайне продукции, потому что, как фабрика, мы хотим и дальше нести имя Латвии в мире. Натуральность и доступность - главное обещание нашей марки, что станет основой продукции Dzintars для потребителей как в Латвии, так и за рубежом.
Возобновляя производство продукции Dzintars, я хочу, чтобы каждый житель Латвии вновь гордился создаваемой в Латвии косметикой, которую знают и любят здесь и в других странах",
– подчеркивает руководитель косметической фабрики H.A. Brieger Анастасия Удалова.
Новый визуальный стиль косметики Dzintars и дизайн упаковки продукции разработала студия Overpriced под руководством эксперта стратегического брэнд-менеджмента Кристапа Силиньша.
"Наша цель с обновленной торговой маркой - увеличить потенциал Dzintars на зарубежных рынках и сделать его доступным для максимально широкой аудитории. С одной стороны, новый Dzintars заговорит на современном визуальном языке, который будет понятен тем, кто раньше этот бренд не выбирал. С другой стороны, мы представим все ценное и замечательное из исторического наследия бренда - культовые цвета, формы и элементы. Это аутентичное наследие и история многих десятилетий Dzintars были тщательно изучены нашей командой", – подчеркивает руководитель стратегии бренда Кристапс Силиньш.
Ранее уже сообщалось, что H.A. Brieger первыми выпустит в производство исторические продукты Dzintars, постепенно расширяя новый ассортимент, создавая и предлагая покупателям все новые и новые продукты.
Ожидается, что уже в марте будут доступны средства по уходу за телом Dzintars – бальзамы для губ, гель для душа, кремы для тела и рук, а также жидкое мыло.
О H.A. Brieger:
- Крупнейшим акционером производителя косметики H.A. Brieger является эстонская производственная компания Skinest Group, которая работает в десяти странах и обеспечивает занятость для более 1400 человек.
- Skinest Group владеет 67% акций H.A. Brieger, а 33% принадлежит руководителю предприятия Анастасии Удаловой.