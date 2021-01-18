Пн, 18.01.2021
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Алексей Навальный
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Раймонд Паулс объяснил, почему больше не будет выступать в России

ФОТО: LETA

12 января маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. С ним связалось Федеральное агентство новостей, чтобы расспросить о празднике. В беседе композитор заметил, что, скорее всего, больше не будет выступать в России.

В разговоре с журналистом Паулс отметил, что никак не будет отмечать свой юбилей. Сейчас он собирается на запись концерта. Ведь из-за пандемии нельзя выступать перед публикой. 

"Вот и все празднование! Отмечать юбилей не буду", - сказал маэстро. 

Раймонд Вольдемарович признался, что он не совсем уверен в том, что будет давать концерты в России. 

"Не знаю. Я уже в таком возрасте, что уже не тянет... Думаю, что, скорее всего, нет… Если я смогу где-то еще выступить, то только летом в "Дзинтари" в Юрмале. А так больше, наверное, уже нигде", - цитирует композитора ФАН.

В день своего 85-летия, 12 января, учитывая ограничения на массовые мероприятия, маэстро выступал в онлайн-концерте на сцене концертного зала "Дзинтари", который транслировал телеканал ReTV.

Кардиологи больницы Страдиня также поздравили Раймонда Паулса трогательным видео.

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