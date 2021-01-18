"Мне реально стало страшно": Бузова о смене направления полета и "фанатах" во Внуково

34-летняя Ольга Бузова рассказала о форс-мажорной ситуации на своей Instagram-странице. Звезда в минувшие выходные находилась в Санкт-Петербурге, где проводила время с мамой и друзьями.

Позже она приобрела билет и вылетела в Москву. В 20:00 у нее должны были быть съемки, но ее рейс внезапно сменил направление. По словам Ольги, самолет час кружил над Москвой. В какой-то момент ей стало страшно.

"Мы кружили час над Москвой. Наш самолет не сажали. В какой-то момент мне реально стало страшно. То есть у меня в восемь съемка, и я сажусь в самолет, покупаю билет за бешеные деньги, и мне сейчас говорят, что я не могу приземлиться во Внуково!" - цитирует Бузову Cosmo.ru.

Ольга Бузова крайне возмущена, что ее самолет тоже сел не во «Внуково», а в «Шереметьево» pic.twitter.com/gGQojUmTQ1 — Дождь (@tvrain) January 17, 2021

Оказывается, что в аэропорту Внуково певицу в этот момент ждали около сотни "поклонников", когда в это же время активисты и журналисты там же готовились встретить Навального.

Напомним, Навальный после лечения в Германии должен был прилететь в Москву в 19:20. Его команда собирала людей для встречи в соцсетях. Известно, что его сторонники, журналисты и силовики стали собираться во Внуково уже днем, а в какой-то момент в аэропорту появилось около сотни человек, представившихся фанатами Ольги Бузовой.

Сама певица публично не объявляла о предстоящем рейсе. Ольга подтвердила этот факт. Но эти люди заявили журналистам, что готовятся ее встретить. Координатор московского штаба Навального Олег Степанов указал, что "фанаты" Бузовой проходили через турникеты группами, а полиция не проверяла у них билеты, как у других посетителей аэропорта.

"Прямо сейчас во Внуково свозят людей для "встречи Ольги Бузовой". Типа, они должны заполнить аэропорт, а больше никто не влезет", - писал в Twitter Навальный.

Ольга Бузова удивилась тому, что ее во Внуково могли встречать фанаты.

"Конечно же, до меня доходят разные слухи и информация, телефон обрывается. Звонят всем. Это приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди... Понятно, что нет человека популярнее. Ну, один только", - заметила телезвезда.

Она подчеркнула, что о ее прилете знали только три человека.

"Меня могут встречать поклонники, но о том, во сколько будет прилет, знали только три человека. Вопросов много, но если среди них есть мои поклонники, я вас люблю, мои хорошие", - сказала певица.

Бузову сейчас беспокоит лишь то, что ее мама не может вылететь к больной бабушке в Литву. Также она опоздала на работу, где ее ждали гримеры, съемочная группа и хореографы.

Ранее сообщалось, что студентов московского РГУ нефти и газа им. Губкина вечером 17 января за тысячу рублей (примерно 11 евро) приглашали "для встречи одной личности в аэропорту Внуково", чтобы "забить зону прилета".

Тем временем самолет с Алексеем Навальным на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но его посадили в Шереметьево, а оппозиционера задержали на пограничном контроле. Его задержали на паспортном контроле, ссылаясь на то, что он объявлен в розыск по делу Yves Rocher. В розыск политика объявили 29 декабря 2020 года. "До решения суда он будет находиться под стражей", - заявили во ФСИН.