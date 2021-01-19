Кариньш: возможности Риги одной принять ЧМ по хоккею зависят от выплат

Кариньш положительно оценил принятое на заседании совета Международной хоккейной федерации (IIHF) решение лишить Минск права проведения чемпионата.

В то же время премьер добавил, что от IIHF ожидается дополнительная информация о дальнейших действиях в связи с проведением чемпионата.

Кариньш подтвердил, что Латвия по-прежнему готова обеспечить этап чемпионата мира, по поводу которого ранее было достигнуто соглашение. Однако в случае, если IIHF предложит Риге провести чемпионат полностью, важным будет вопрос о дополнительных расходах и о том, кто их покроет. Кроме того, важным вопросом будет, достаточно ли в Латвии мест, где могут проходить хоккейные матчи.

Премьер указал, что вопрос дополнительных затрат для проведения чемпионата важен, принимая во внимание, что из-за распространения Covid-19 чемпионат пройдёт без зрителей, то есть без доходов от билетов, или при очень маленьком числе зрителей.

Президент Латвийской хоккейной федерации Айгар Калвитис агентству LETA заявил, что Рига готова принять весь чемпионат мира 2021 года или сотрудничать с другим партнёром для проведения мероприятия. 105

В данный момент неизвестно, какой стране будет доверено провести запланированные в Минске матчи, но в качестве одного из вариантов рассматривается проведение чемпионата в Латвии. Впрочем, совет IIHF ещё рассмотрит статус Латвии как соорганизатора. Ранее сообщалось, что чемпионат мира частично или полностью могут перенять Дания или столица Словакии Братислава.

"Статус Латвии неизменен. Сейчас у нас договор с IIHF, что принимаем восемь команд. Надеюсь, что решение, в каком формате будет проведён чемпионат, будет принято в ближайшие неделю - десять дней. Один из вариантов, который мы предложили, что Рига может принять все команды. Однако мы готовы сотрудничать с одним из других партнёров, которого выберет IIHF", - подтвердил Калвитис.

Латвийская сторона ещё с осени готовится к ситуации, что проведение всего чемпионата будет доверено Риге.

"Многое зависит от того, в каком формате будет чемпионат - со зрителями, с ограниченным числом зрителей или "в пузыре". 105

О том, могут ли чемпионат посещать зрители, решение примет наше правительство, а остальные вопросы о формате - в ведении IIHF", - сказал Калвитис.