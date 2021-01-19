Джастин Тимберлейк подтвердил рождение второго ребенка спустя полгода

Во время интервью с Дедженерес 39-летний музыкант рассказал, что супруги назвали второго сына Финеасом. Джастин не стал скрывать, что после рождения наследника "все забыли о сне".

"Он классный и такой милый. Мы в восторге и как нельзя счастливы и благодарны", - добавил он.

Журналисты приводят любопытный факт об имени мальчика: имя Финеас происходит от еврейского имени Пинхас, что означает "оракул".

Из-за пандемии коронавирусной инфекции семья почти год проживает в Биг-Скай, штат Монтана.

В 2007 году певец стал встречаться со звездой фильма "Иллюзионист" Джессикой Бил. Спустя пять лет Джастин сделал ей предложение.