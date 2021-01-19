"Всем привет из Кремлевского централа": Навальный написал обращение из СИЗО

В своем обращении Навальный рассказал об условиях в СИЗО - по словам политика они напомнили ему о клинике Charité в Берлине, где он находился после, предположительно, отравления боевым ядом из группы "Новичок".

"Всем привет из знаменитого спецблока "Матросской тишины" - Кремлевского централа, - написал политик. - Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался - русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере, пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс".

Политик также заявил, что не жалеет о том, что вернулся из Германии в Россию, и назвал свое решение рациональным.

"Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор.

Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции".

Напоминаем, что 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где проходил лечение после отравления. Политик был задержан сразу после приземления в аэропорту Шереметьево, после чего - отправлен под стражу до 15 февраля.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует изменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, поскольку политик, по мнению ведомства, уклоняется от исполнения обязанностей условно осужденного.