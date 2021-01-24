О том, как я лютой зимой решил найти могилу известного дрессировщика слонов, предался размышлениям о цирке и в конце концов заблудился в сугробах Лесного кладбища.

Я не люблю цирк. И не из-за бедных порабощенных и высмеиваемых животных. Наблюдать за тюленем, играющим на трубе, или слоном, балансирующим на шаре, невероятно интересно. Не люблю цирк из-за клоунов. Простите, но клоуны не смешные. По крайней мере, те два клоуна, которые выступали в Рижском цирке, когда я там был в 12 лет вместе со своим классом. Клоуны шутили по-русски, труппа вроде была из Беларуси. Они хлопали подушками-перделками и брызгали друг на друга водой, а взрослые зрители в креслах содрогались от смеха и восторга. Кажется, шутки были неприличными, так как дамы ужасно краснели и бледнели, пока мужчины удовлетворенно ржали, моргая глазами во все стороны.

Тогда я ушел из цирка ужасно разочарованный и бессознательно решил всю жизнь бойкотировать его. Так я никогда больше не был в цирке. Есть какой-то гордый cirkus de sulej или как там по-французски. Клоуны там определенно забавные, не носят красных носов и огромных ботинок. Впрочем, в таком цирке я тоже не был. Зачем. На обезьян и пингвинов можно в зоопарке или в TikTok насмотреться до тошноты. Сейчас и так ходить в цирк нельзя, поэтому никакого бойкота не получается. Клоуны тоже сидят без работы, проводят время в интернете, в социальных сетях и в комментариях. Как-то так.

Не знаю, почему я вдруг решил найти могилу дрессировщика слонов Алексея Дементьева. Я понятия не имел, что когда-то существовал такой персонаж. Вероятно, меня соблазнило его надгробие, на котором была вырезана голова слона со всем хоботом и сам дрессировщик. Я видел это где-то в Twitter.

В поисках головы каменного слона

Так или иначе, в субботу утром, когда на улице было уже минус 20 градусов, я надел три пары штанов, намотал шарф на шею, взял за руку подругу и отправился на Рижское Лесное кладбище. Трамвай 11-го маршрута было заполнен семьями в скрипучих комбинезонах с санками и лыжами в руках. Кажется, все пошли штурмовать Межапарк. Слава Богу, дрессировщик слонов лежит не в Межапарке. Тогда я бы остался дома.

Мы вышли на привычной остановке, где мы обычно выходим, когда идем выпить вина и почитать стихи с Райнисом и Аспазией. Теперь план другой, поэтому мы нашли тайную тропинку, которая ведет на Лесное кладбище, и зашли внутрь. Ни человека, ни лыжника, ни собаки. Все снежно, красиво. Обычно я не люблю зиму. Я и лето не люблю. Осень не люблю. Не люблю закаты и море эмоций не вызывает. Весна, вот ее люблю. И кладбище нравится. Весенний день на кладбище - моя идиллия.

Рижское лесное кладбище ФОТО: Olga Tuča

На этот раз мне нравится зима, потому что это на улице лютый мороз и светит солнце. Огромные сугробы - такие я видел только в детстве, когда еще не было климатических изменений. На одном дереве стучит дятел, на другом - кричит ворона, снег скрипит под ногами, а на усах образуются ледяные сосульки.

Направление примерно понятно, потому что я до этого посмотрел карту. Дескать, зимой нечего шутить и играть в детективов - может закончиться как у Дятлова и его товарищей. Идем, идем, вдруг где-то начинает играть скрипка. Мы становимся свидетелями той части похорон, во время которой слезы текут сильнее всего. Мы не хотим беспокоить и обходим участок. Внезапно мы видим зеленую голову с белой снежной шапкой. Ну как же - могила Яниса Зиемельникса и уникальный памятник на ней. Сейчас мрачными зимними вечерами я погрузился в "Искусственный рай" Шарля Бодлера, в котором Бодлер ярко описывает мир, созданный гашишем и опиумом. Зиемельникс был рабом опиума и муз.

Могила поэта Яниса Зиемелниекса на Рижском лесном кладбище ФОТО: Olga Tuča

Пошли дальше, мороз скручивает ноги и щеки розовеют. Перекусили пирожками, которые взяли с собой и выпили горячего глинтвейна из термоса. Отличный день и прогулка. Рай, а не кладбище. Впереди появляется памятник с надписью "Зигфриду Мейеровицу - латышский народ". Этим летом я был на месте, где попал в аварию кабриолет Мейеровица, а он сам сломал шею. Там тоже тоже установлен памятник. Кстати, интересно, что место, где умер Мейеровиц очень близко к месту гибели Виктора Цоя. У Цоя, правда, мечто более гордое и современное вышло. Также люди посещают памятник на месте гибели Цоя чаще, чем памятник Мейеровица. В любом случае - об этом будет другая статья.

Мы дошли до места, где тропа больше не протоптана. Надо протаптывать самим. Иду впереди, снег до колен, создаю тропу, чтобы даме сзади было легче идти. Бреду долго, смотрю по сторонам, пытаюсь увидеть голову большого каменного слона. Ничего не вижу. Надо заглянуть в карту, смотрю, Иисус Мария, я на полкилометра дальше ушел. Ладно, хорошая погода, лишние метры для прогулки не помешают. Бредем назад, наконец-то - перед нами вырастает хобот слона.

Могила дрессировщика слонов

Впечатляющее надгробие находится над могилой, где похоронен знаменитый дрессировщик слонов, артист рижского цирка Алексей Дементьев. Утром 7 декабря 2000 года он ехал из России в Бельгию на гастроли с труппой и всеми цирковыми животными. Еще находясь в России, столкнулись две машины и три человека погибли. Одним из них был Дементьев.

Как сообщается в разных источниках, он был известен на весь мир и со своим выступлением объехал практически все крупнейшие цирки мира.

Видео: Выступление Алексея Дементьева

Памятник действительно впечатляющий. Если бы я не знал о существовании такой могилы и человека, я бы наверняка сильно удивился, случайно заметив ее во время прогулки. Может даже испугался бы. Сначала, я бы определенно задался вопросом, действительно ли здесь похоронен слон. Потом, я подумал бы, что здесь похоронен человек, для которого эти животные с хоботами были особенно дороги в жизни. Изучив могилу и немного погуглив, я, конечно, узнал бы окутанную туманом правду, но все же - момент удивления был бы сладким.

Могила дрессировщика слонов Алексея Дементьева на Рижском лесном кладбище. ФОТО: Olga Tuča

Выказывая уважение, я освободил от снега могилу дрессировщика слонов, увековечил ее на фотографии, и после этого мы ушли. Жутко морозит. В планах еще заглянуть к Райнису, увидеть, как у него, почти полностью голого, идут дела зимой. Берем курс в сторону кладбища Райниса, идем минут пять, забрели в какой-то сугроб. Ничего не могу понять - ни тропинки, ни могил. Снег с деревьев падает на голову, сапоги полны снега, а сосульки на усах уже начинают путаться в ногах.

Смартфоны тоже, знаете ли, замерзли, не показывают вещи так, как должны. Идем назад. Я изучаю мох на деревьях, чтобы понять стороны света, и планирую залезть на одно из деревьев, чтобы увидеть, в какой стороне дом. Рассуждаем, размахиваем руками, нам в рот попадают последние капли глинтвейна. Наступило смертельное отчаяние.

Идем наугад, идем, идем, вдруг, бац, впереди катафалк, за ним поток людей вьется, как Ахерон. Мы на большой дороге, прямо у входа на кладбище. Кого-то снова провожают в вечность.

Мы быстро заглянули к Райнису. Голый, но ему все равно. На Аспазии, тем временем, полметра снега. Идем домой по улице Айзсаулес. Сильная усталость и холод ломали кости. Как назло, до трамвая еще 20 минут. Идем домой пешком.

ФОТО: Olga Tuča