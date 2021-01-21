Чт, 21.01.2021
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Моргенштерн хочет представлять Россию на Евровидении. А как же Little Big?

Моргенштерн ФОТО: https://www.instagram.com/morgen_shtern/

В ночь на среду, 20 января, в сториз Instagram российского рэп-исполнителя Моргенштерна появилась запись "Я готов ехать на Евровидение".

Немного позже намерение Моргенштерна поддержал и Тимати - в своем сториз он написал, что у артиста есть все для победы.

"Поддерживаю кандидатуру Моргенштерна на Евровидение! - написал Тимати. - Его можно выиграть и, самое главное, есть все [для этого необходимое]: и ногти, и главный хит "Пососи". Предлагаю поддержать петицию и открыть голосование!"

Ранее кандидатуру музыканта поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он призвал отправить Моргенштерна на "Евровидение", так как, по его словам отмена конкурса в 2020 году не оправдывает того, что российская группа Little Big будет представлять Россию и в 2021-м.

"Такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет исполнителей",

- отметил Пригожин.

В прошлом году песенный конкурс "Евровидение" из-за пандемии Covid-19 впервые за всю историю был отменен. От России в Нидерланды должна была поехать популярная группа Little Big со своей композицией Uno. Позже участники музыкального коллектива подтвердили, что намерены представить Россию на конкурсе и в 2021 году.

Видео: Little Big - Uno

"Если получится, то поедем, если не получится - не поедем", - сказал лидер группы Илья Прусикин в интервью радио Energy.

В случае участия в конкурсе и в этом году коллективу придется заново пройти все отборочные туры, а также представить несколько новых песен.

Пока неизвестно, кто отправится на конкурс от России, но популярность Моргенштерна на родине и за рубежом невозможно оспаривать - недавно в Старой Риге даже открыли бар в его честь.

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