Муцениеце о Прилучном и его мужском достоинстве: "Никто уже не помнит, как его зовут. Да и пошел он"

Во время беседы она рассказала, что ей было тяжело во время родов и после. Ей пришлось восстанавливать свой организм, но супруг Агате совсем не помогал. В какой-то момент речь зашла об интимных отношениях после родов. Муцениеце отметила, что первые 40 дней после родов следует вычеркнуть.

"Конечно, большие члены встречаются суперредко. Не в обиду моему бывшему", - заметила она в разговоре.

Впрочем, это была не единственная шутка в адрес Прилучного. После гостья шоу, певица Анна Седокова, в какой-то момент не могла вспомнить имя бывшего мужа Агаты, что показалось актрисе смешным.

"Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да и пошел он", - сказала она.

19 июля 2011 года в тайне от широкой публики и журналистов Агата Муцениеце и Павел Прилучный расписались в одном из московских ЗАГСов. В браке родились дети - Тимофей и Мия. В феврале 2020 года супруги приняли решение о разводе.