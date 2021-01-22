Пт, 22.01.2021
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Ольга Бузова сообщила о расставании с Давидом Манукяном

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном (Дава).

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи", - написала Ольга. 

Она попросила не задавать больше никаких вопросов, а также обратилась к поклонникам за поддержкой. Бузова указала, что ее сестра с инсультом, а мама с бабушкой - в Литве. Бабушка сейчас борется с онкологией.

"И это не все, что я переживаю сейчас", - заметила Ольга. 

Звезда добавила, что благодарна Даве за мгновенья счастья.

"Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", - подытожила она. 

Бузова также заметила, что любые комментарии о Даве она будет блокировать.

СМИ также сообщили, что Ольга Бузова оттолкнула своего возлюбленного Давида Манукяна во время празднования своего дня рождения. Она отмечала 35-летие в московском ресторане в кругу близких друзей. Ее жених сильно опоздал и приехал одним из последних.

Напомним, очередные слухи о расставании пары появились в сентябре 2020 года. Тогда Дава опубликовал в Instagram пост, где сообщил о необходимости поддержки подписчиков, поскольку ему плохо. А певица удалила все их совместные фото из своего аккаунта. 

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