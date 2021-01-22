Ольга Бузова сообщила о расставании с Давидом Манукяном

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи", - написала Ольга.

Она попросила не задавать больше никаких вопросов, а также обратилась к поклонникам за поддержкой. Бузова указала, что ее сестра с инсультом, а мама с бабушкой - в Литве. Бабушка сейчас борется с онкологией.

"И это не все, что я переживаю сейчас", - заметила Ольга.

Звезда добавила, что благодарна Даве за мгновенья счастья.

"Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", - подытожила она.

Бузова также заметила, что любые комментарии о Даве она будет блокировать.

СМИ также сообщили, что Ольга Бузова оттолкнула своего возлюбленного Давида Манукяна во время празднования своего дня рождения. Она отмечала 35-летие в московском ресторане в кругу близких друзей. Ее жених сильно опоздал и приехал одним из последних.