Ольга Бузова сообщила о расставании с Давидом Манукяном
Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном (Дава).
Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила на своей Instagram-странице, что рассталась со своим возлюбленным, блогером и рэпером Давидом Манукяном (Дава).
"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи", - написала Ольга.
Она попросила не задавать больше никаких вопросов, а также обратилась к поклонникам за поддержкой. Бузова указала, что ее сестра с инсультом, а мама с бабушкой - в Литве. Бабушка сейчас борется с онкологией.
"И это не все, что я переживаю сейчас", - заметила Ольга.
Звезда добавила, что благодарна Даве за мгновенья счастья.
"Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", - подытожила она.
Бузова также заметила, что любые комментарии о Даве она будет блокировать.
СМИ также сообщили, что Ольга Бузова оттолкнула своего возлюбленного Давида Манукяна во время празднования своего дня рождения. Она отмечала 35-летие в московском ресторане в кругу близких друзей. Ее жених сильно опоздал и приехал одним из последних.
Напомним, очередные слухи о расставании пары появились в сентябре 2020 года. Тогда Дава опубликовал в Instagram пост, где сообщил о необходимости поддержки подписчиков, поскольку ему плохо. А певица удалила все их совместные фото из своего аккаунта.