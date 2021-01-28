Видели кенгуру на крыше? А грустного слона? "Тайные" скульптуры Риги и где их искать

Кенгуру на крыше "дома австралийца" (Кипсала)

Названный в народе "дом австралийца" найти несложно - на его крыше расположилась метровая статуя кенгуру. История этого здания такова, что в начале 2000-х владельцем участка стал гражданин Австралии. Он хотел снести дом и возвести на его месте несколько современных построек на продажу. Однако вскоре австралиец потерял интерес к проекту и уехал, а новый владелец в память об этом инциденте посадил на крышу метровую статую кенгуру.

Кинетические качели (улица Миера)

Здание, на территории которого совсем недавно появилась эта необычная скульптура, принадлежит фармацевтической компании Roche, которая славится не только своей прямой деятельностью, но и меценатством в области искусства - расположенные по всему миру офисы гордятся своими художественными коллекциями. Кинетическая скульптура "Качели", автором которой является популярная в Латвии скульптор Ольга Шилова, призвана радовать не только сотрудников компании, но и прохожих.

Морж во дворе (улица Асару, Гризинькалнс)

Пока проживающие на ул. Асару, 15, рижане каждый день из окон своего дома могут наблюдать за творением латвийского скульптора Рихарда Маурса, другим жителям столицы об этой статуе, как и о ее авторе, вообще мало что известно. А появилось это весьма экзотическое для Латвии млекопитающее здесь в 1930 году - через год после сдачи здания в эксплуатацию. Помимо скульптуры, в центре двора был устроен небольшой бассейн - весьма необычное ландшафтное решение даже по современным меркам. Приятно, что со временем о работе Маурса не забыли - несмотря на то, что статуя расположена далеко не в центре города, несколько лет назад моржа отреставрировали и вернули на свое историческое место.

Галерея: Морж во дворе квартала Гризинькалнс

Грустный слон (улица Гауяс)

Еще одна довольно знаменитая работа вышеупомянутого скульптора Рихарда Маурса. Изначально Слоник находился по адресу: ул. Аусекля, 3, где в центре двора был сооружен небольшой бассейн, во главе которого стояла эта статуя. Однако вскоре бассейн осушили и убрали, и Слонику пришлось искать новый дом. Сейчас он грустно стоит на окраине улицы Гауяс и больше напоминает мусорную урну, чем величественное творение художника. Стоит отметить, что в 2003 году Слоник был отреставрирован, однако время бежит незаметно, и прошло уже 17 лет, за которые скульптура тоже, так сказать, постарела. Нужно учитывать, что Рихардс Маурс был первым скульптором в Латвии, который применил бетон в декоративной скульптуре - материал непрочный и требует частой реставрации.

Галерея: Слон Рихарда Маурса

Ночной сторож (улица Аусекля)

Да, это еще одна работа Рихарда Маурса. Как видите, скульптору действительно удалось оставить след в истории города. Ночной сторож стал очень важной работой в творчестве Маурса. В 1930-х годах началось строительство жилого дома на улице Аусекля, 3, по проекту Пауля Дрейманиса, и городское самоуправление, на чьи деньги велось строительство, по вопросам украшения дома и прилегающей территории обратилось именно к Маурсу. Образ дремлющего сторожа в пальто и шляпе со связкой ключей Маурс впоследствии много раз повторял в миниатюре.

ФОТО: Из личного архива

Трубочист и каменщик (сквер на углу улиц Мурниеку и Матиса)

Это первый в Латвии памятник, посвященный ремесленникам. По словам авторов, скульптура стала данью уважения латвийским мастерам. Прототипами трубочиста и каменщика стали трубочист Варис Вилцанс и актер Карлис Себрис.

Памятник Петру I (Тейка)

Не нужно быть гуру истории, чтобы знать, что вместо памятника Свободы в центре Риги когда-то стоял совсем другой монумент - бронзовая статуя Петра I. Несмотря на то, что из центра Риги его убрали еще в 1915 году, совсем из города он не исчез, так как с 2001 года Петр на своем бронзовом коне направлял взор в окна многоквартирных домов на Тейке. Тем не менее недавно памятник Петру пропал и из этого исторического района столицы. Где теперь статуя первого императора России - неизвестно.

Если у вас есть предположения или вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего памятника - пишите нам на zinas@tvnetgrupa.lv!