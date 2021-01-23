Нет доказательств, что норвежские сеньоры умерли из-за вакцины

Норвегия также не планирует менять стратегию вакцинации. Однако проверки еще продолжаются, и не исключается, что лихорадка, тошнота или другие побочные эффекты вакцин могли ухудшить состояние здоровья у старых и больных людей. Учреждение подчеркивает, что в Норвегии первыми вакцину получили клиенты пансионатов, где ежедневно в целом умирает примерно 45 человек, поэтому ясно, что в этой группе общества неизбежны случаи смерти и вскоре после вакцинации.

В середине января Норвежское агентство лекарств сообщило, что вскоре после получения вакцины умерло 23 человека. Норвежские СМИ сообщили, что на 18 января стало известно о смерти еще десяти человек. Норвежское издание по проверке фактов Faktisk, ссылаясь на представителя Норвежского агентства лекарств, пишет, что до сих пор вскрытие проведено в 13 случаях. В результате пришли к выводу, что вакцина не является причиной смерти. В то же время агентство отмечает, что нельзя исключить случаи, когда побочные эффекты вакцины, например лихорадка и тошнота, которые молодые люди переносят легче, могли ухудшить состояние здоровья пожилых и больных людей. Все умершие были старше 75 лет, часть из них - старше 90. У многих были серьезные проблемы с сердцем и другие заболевания.

Разработчики вакцины Pfizer/BioNTech сказали, что работают с ответственными учреждениями Норвегии, чтобы разобраться в произошедшем.

Проверки до сих пор продолжаются. Норвежское агентство лекарств отмечает, что в стране сперва вакцинируют сеньоров и жителей пансионатов, у которых часто встречаются другие тяжелые заболевания. Обычно в таких учреждениях еженедельно умирает около 300-400 человек. Агентство объяснило, что сообщения о проблемах со здоровьем после получения вакцины не означают, что между событиями есть связь.

Новости в социальных медиа также привлекли внимание противников вакцин. Упомянутые Норвежским агентством лекарств числа в нескольких постах вырваны из контекста, а в некоторых приводятся и разные необоснованные утверждения. Например, высказано утверждение, что смерти якобы связаны именно с вакциной. Также сказано, что Норвегия пересмотрит свои установки или даже прекратит вакцинацию Pfizer.

ФОТО: RE:CHECK

Новости, будто в стране могут прекратить вакцинацию - это выдумка.

Норвежский институт общественного здоровья ранее уже отметил, что у пациентов с очень серьезными заболеваниями проблемы, которые могут вызвать побочные эффекты, могут перевесить пользу от вакцинации. Институт среди рекомендаций также отмечает то, что это нужно учитывать, когда принимается решение о вакцинации пациентов, жизнь которых близится к завершению. Таким образом, институт не рекомендует прекратить вакцинацию старых людей, а поясняет, что тщательно нужно рассчитывать пользу и риски.

В телефонном разговоре с американским изданием Bloomberg руководитель Норвежского агентства лекарств сказал, что Covid-19 для большинства пациентов наверняка опаснее, чем вакцины, и агентство не обеспокоено случаями смерти. До понедельника в Норвегии вакцинированы почти все жители пансионатов, в целом более 48 тыс. человек.

Для сравнения нужно добавить, что 13 января в Норвегии сообщалось о самом высоком на данный момент количестве смертей от Covid-19 в день - 27 умерших.