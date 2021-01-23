В каком месяце женщина родилась, так и сложится ее судьба. Как именно?

Январь

В январе в этот мир приходят самые выносливые и настойчивые женщины. Они никогда не жалуются и слишком не откровенничают. Эти дамы предпочитают решать все свои проблемы самостоятельно - достойно и независимо.

Женщины января не любят тратить время на дела, связанные с уборкой и украшением дома, но зато они прекрасно готовят.

Февраль

Февральские женщины обладают настойчивостью, упрямством, чувствительностью, а еще они способны на месть. У них достаточно тяжелый характер, бывают временные психологические срывы, однако при этом они отличаются довольно высоким уровнем самоконтроля.

Их не пугают сложности, они всегда оперативно принимают решения и вообще не любят долго думать.

Женщины февраля прекрасно умеют манипулировать людьми, поэтому часто делают прекрасную карьеру. А еще они просто обожают детей.

Март

Мартовские женщины чувствительны и ранимы. Они любят поупрямиться, и это в итоге им сильно вредит. Они могут страдать от низкой самооценки и считать себя несчастливыми. Этим женщинам из-за их скромности действительно бывает непросто достичь успеха.

Природа наделила их особой мягкостью и очарованием, именно по этой причине они выглядят столь привлекательными для мужчин-защитников.

Апрель

Апрель - месяц смелых, упорных и целеустремленных женщин. Прекрасным дополнением к этим качествам является их рациональность и прагматичность. Они всегда понимают, что им нужно, поэтому не быстро, но верно добиваются желаемого.

Эти женщины стараются всячески избегать неустойчивости. Чувства для них всегда на втором месте после разума.

Май

Майские женщины отличаются независимостью, требовательностью, решительностью и бескомпромиссностью. Прощают они очень нескоро, что нередко становится причиной их расставаний с партнерами, хотя спустя время они неизбежно сожалеют об этом.

Это настойчивые женщины-лидеры, поэтому им проще быть руководителем на работе, чем найти супруга. В приоритете у них все материальное.

Июнь

Июньские женщины известны таким качеством, как осторожность. Они нередко ощущают себя уязвимыми и неуверенными в себе, но их добродушие никогда не позволяет им отвечать злом на зло.

Они не выносят сор из избы и отличаются невероятной интуицией, позволяющей избегать конфликтов. Действия таких женщин во многом обусловлены их настроением.

Июль

Июль - месяц сдержанных и застенчивых дам. Они часто беспокоятся и много времени уделяют самоанализу. Их жизнь зависит от настроения.

Таких женщин отличают скромность и романтизм, они способны испытывать глубокие чувства, которые тщательно скрывают.

Самое важное в жизни для них - дом и семья.

Август

В августе появляются на свет девушки, известные своей гордостью и независимостью. Несмотря на доброту и благородство, их мучает жажда власти. Они обожают, когда все внимание окружающих приковано исключительно к ним.