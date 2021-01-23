Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг
Легенда американского ток-шоу Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет издание The Mirror.
Легенда американского ток-шоу Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет издание The Mirror.
В январе Кинг попал в больницу Лос-Анджелеса после заражения Covid-19.
Его смерть наступила после многолетних проблем со здоровьем, которые преследовали звезду, включая битвы с раком легких и простаты.
Он также пережил сердечный приступ в 1987 году и почти смертельный инсульт в 2019 году, из-за которого он на несколько недель впал в кому.
Кинг родился Лоуренс Зейгер в Бруклине, Нью-Йорк, и начал свою карьеру журналиста после переезда во Флориду.
Он начинал с радио, впервые представив свой первый концерт в прямом эфире в 1957 году, а затем принял новое имя - Ларри Кинг по совету менеджера радиостанции.
Через два года он официально изменил свое имя.