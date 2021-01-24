Полина Гагарина полностью разделась в новом сериале

Певица решилась на очень смелые сцены. Она предстала перед зрителями полностью обнаженной. На кадрах ее героиня стоит с фляжкой в руках и спиной к камере, смотря в окно.

В первой серии героиня Гагариной провела ночь с персонажем Дениса Шведова, но отказалась от продолжения отношений.

Портал Topnews отмечает, что Полина играет роль страдающую от алкозависимости писательницу Елену Берн, которая решила вернуться в Москву из Парижа. Кроме страсти к алкоголю у ее героини есть и любовь к сексуальным оргиям.

В многочисленных интервью Полина Гагарина не раз признавалась, что всегда мечтала быть актрисой. В 2006 году она поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 2011 году.