Полина Гагарина полностью разделась в новом сериале
На платформе Start состоялась премьера нового сезона телесериала "Бывшие", в котором состоялся дебют Полины Гагариной как актрисы.
На платформе Start состоялась премьера нового сезона телесериала "Бывшие", в котором состоялся дебют Полины Гагариной как актрисы.
Певица решилась на очень смелые сцены. Она предстала перед зрителями полностью обнаженной. На кадрах ее героиня стоит с фляжкой в руках и спиной к камере, смотря в окно.
В первой серии героиня Гагариной провела ночь с персонажем Дениса Шведова, но отказалась от продолжения отношений.
Портал Topnews отмечает, что Полина играет роль страдающую от алкозависимости писательницу Елену Берн, которая решила вернуться в Москву из Парижа. Кроме страсти к алкоголю у ее героини есть и любовь к сексуальным оргиям.
В многочисленных интервью Полина Гагарина не раз признавалась, что всегда мечтала быть актрисой. В 2006 году она поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 2011 году.
Пока на счету звезды всего три роли: в картине "Одной левой", где она играет с Дмитрием Нагиевым, после камео в фильме "Заповедник" (2018) и роль Елены в сериале "Бывшие".