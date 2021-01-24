Вс, 24.01.2021
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участник пикета в поддержку Алексея Навального в Даугавпилсе
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Полина Гагарина полностью разделась в новом сериале

На платформе Start состоялась премьера нового сезона телесериала "Бывшие", в котором состоялся дебют Полины Гагариной как актрисы.

Певица решилась на очень смелые сцены. Она предстала перед зрителями полностью обнаженной. На кадрах ее героиня стоит с фляжкой в руках и спиной к камере, смотря в окно. 

В первой серии героиня Гагариной провела ночь с персонажем Дениса Шведова, но отказалась от продолжения отношений. 

Портал Topnews отмечает, что Полина играет роль страдающую от алкозависимости писательницу Елену Берн, которая решила вернуться в Москву из Парижа. Кроме страсти к алкоголю у ее героини есть и любовь к сексуальным оргиям. 

В многочисленных интервью Полина Гагарина не раз признавалась, что всегда мечтала быть актрисой. В 2006 году она поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 2011 году. 

Пока на счету звезды всего три роли: в картине "Одной левой", где она играет с Дмитрием Нагиевым, после камео в фильме "Заповедник" (2018) и роль Елены в сериале "Бывшие". 

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