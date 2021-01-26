После спора с AstraZeneca Евросоюз грозится ограничить экспорт вакцин от Covid-19

На прошлой неделе AstraZeneca предупредила, что поставка ее вакцин от Covid-19 Евросоюзу будет "меньше, чем ожидалось изначально", так как снизились объемы производства.

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая компания BioNTech указали, что число доступных вакцин будет меньше, чем планировалось. Таким образом увеличится темп вакцинации в ЕС.

Ограничения на экспорт могут повлиять на объем доступных покинувшей ЕС Великобритании вакцин. Она закупает произведенные в Бельгии вакцины Pfizer/BioNTech.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кирьякиду ранее указывала, что "ЕС поступит так, чтобы защитить своих граждан". Она сказала, что европейские предприятия, занимающиеся производством вакцин от Covid-19, должны будут "заранее сообщать, когда они захотят экспортировать вакцины в третьи страны".

Ответственный за вакцинацию от коронавируса министр Великобритании Надим Захави предупредил о "тупике национализма вакцин". "Никто не в безопасности, пока весь мир не в безопасности", - отметил он.