Ринкевич о возможных проблемах с поставкой вакцин: не исключено, что Латвии придется судиться

Он не исключил возможного судебного разбирательства, если обязательства по поставкам не будут выполняться.

Ринкевич сообщил, что Латвия вместе с другими странами ЕС и Европейской комиссией работает над этим вопросом. Он напомнил, что договоры о поставках вакцин заключены на уровне государств.

"Необходимо понимать, что эта проблема в настоящее время касается всех стран. Договоры таковы, что небольшие интерпретации возможны", - сказал министр, не исключая, что Латвии придется судиться с компаниями, если обязательства не будут выполняться. 9

"Мы считаем нечестным, что обязательства не выполняются, особенно со стороны AstraZeneca, которая для разработки и изучения вакцины получила довольно крупные средства от ЕС", - сказал глава МИД.

Павлютс: выполнения договоров о поставках вакцин нужно добиваться всеми возможными средствами

Договоры о поставках вакцин от Covid-19 должны выполняться, и добиваться этого необходимо всеми возможными правовыми, дипломатическими и экономическими средствами, заявил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он отметил, что на этой неделе ожидается утверждение вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca в Европейском агентстве лекарственных средств. Тем временем вместе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром юстиции Янисом Бордансом глава Минздрава намерен добиваться ясности о графике поставок.

Как сообщалось, AstraZeneca в пятницу предупредила, что поставки ее вакцины от Covid-19 странам ЕС будут меньше, чем первоначально ожидалось.

Если Латвия весной получит всего 110 000 доз вакцины AstraZeneca вместо запланированных 424 000 доз, это существенно снизит возможности уже в марте начать массовую вакцинацию, заявил ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс. 9