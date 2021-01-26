Ринкевич о возможных проблемах с поставкой вакцин: не исключено, что Латвии придется судиться

Он не исключил возможного судебного разбирательства, если обязательства по поставкам не будут выполняться.
Ринкевич сообщил, что Латвия вместе с другими странами ЕС и Европейской комиссией работает над этим вопросом. Он напомнил, что договоры о поставках вакцин заключены на уровне государств.
"Необходимо понимать, что эта проблема в настоящее время касается всех стран. Договоры таковы, что небольшие интерпретации возможны", - сказал министр, не исключая, что Латвии придется судиться с компаниями, если обязательства не будут выполняться.
"Мы считаем нечестным, что обязательства не выполняются, особенно со стороны AstraZeneca, которая для разработки и изучения вакцины получила довольно крупные средства от ЕС", - сказал глава МИД.
Павлютс: выполнения договоров о поставках вакцин нужно добиваться всеми возможными средствами
Договоры о поставках вакцин от Covid-19 должны выполняться, и добиваться этого необходимо всеми возможными правовыми, дипломатическими и экономическими средствами, заявил в Twitter министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он отметил, что на этой неделе ожидается утверждение вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca в Европейском агентстве лекарственных средств. Тем временем вместе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и министром юстиции Янисом Бордансом глава Минздрава намерен добиваться ясности о графике поставок.
Как сообщалось, AstraZeneca в пятницу предупредила, что поставки ее вакцины от Covid-19 странам ЕС будут меньше, чем первоначально ожидалось.
Если Латвия весной получит всего 110 000 доз вакцины AstraZeneca вместо запланированных 424 000 доз, это существенно снизит возможности уже в марте начать массовую вакцинацию, заявил ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
ЕС к настоящему времени одобрил две вакцины от Covid-19 - Pfizer/BioNTech и Moderna. Первые поставки этих вакцин оказались меньше, чем надеялись страны ЕС. Pfizer сообщила о задержке поставок вакцин в связи с реорганизацией производства.