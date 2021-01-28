Раймонд Паулс: От детей нужно жить как можно дальше!
"Только не вместе! От детей нужно жить как можно дальше", - совет Раймонда Паулса, к которому стоит прислушаться.
"Только не вместе! От детей нужно жить как можно дальше", - совет Раймонда Паулса, к которому стоит прислушаться.
В программе Pasaki to skaļi маэстро говорит, что "неписаный закон" - жить как можно дальше от детей.
Семья - одна из величайших ценностей Раймонда Паулса, он всегда готов принять детей в гости и оказать им всю необходимую поддержку, однако, по его мнению, дети должны жить вдали от родителей.
Такое же мнение было и у его родителей. Кроме того, в момент, когда к Паулсу в гости приходила мама, та громко делала замечания по поводу порядка в доме - так, чтобы невестка Лана могла слышать.
В свою очередь, об отношениях с женой Ланой Паулс говорит с неподдельной любовью:
"Года уже много чего показали. Мы 60 лет вместе. Вот, желтую прессу я не интересую - не развожусь", - пошутил маэстро. Он также добавил:
"Мне кажется, важный момент, - то, что мы начинали всю свою совместную жизнь с нуля. У меня не было абсолютно ничего, мне даже было негде жить.
Видео: Раймонд Паулс в программе Pasaki to skaļi (на латышском языке)