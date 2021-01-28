Раймонд Паулс: От детей нужно жить как можно дальше!

В программе Pasaki to skaļi маэстро говорит, что "неписаный закон" - жить как можно дальше от детей.

Семья - одна из величайших ценностей Раймонда Паулса, он всегда готов принять детей в гости и оказать им всю необходимую поддержку, однако, по его мнению, дети должны жить вдали от родителей.

"Я считаю, что это самое правильное!" - выразил свое мнение композитор.

Такое же мнение было и у его родителей. Кроме того, в момент, когда к Паулсу в гости приходила мама, та громко делала замечания по поводу порядка в доме - так, чтобы невестка Лана могла слышать.

В свою очередь, об отношениях с женой Ланой Паулс говорит с неподдельной любовью:

"Года уже много чего показали. Мы 60 лет вместе. Вот, желтую прессу я не интересую - не развожусь", - пошутил маэстро. Он также добавил:

"Мне кажется, важный момент, - то, что мы начинали всю свою совместную жизнь с нуля. У меня не было абсолютно ничего, мне даже было негде жить.