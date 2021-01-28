Чт, 28.01.2021
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  • Сергей Шнуров обратился в полицию в связи с угрозами от Иосифа Пригожина
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Сергей Шнуров обратился в полицию в связи с угрозами от Иосифа Пригожина

Сергей Шнуров ФОТО: скриншот видео

Сергей Шнуров обратился в полицию с жалобой на угрозы от продюсера Иосифа Пригожина. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат музыканта Алексей Добрынин.

В декабре Пригожин дал интервью StarHit где сказал, что не сможет долго терпеть оскорбления в адрес своей жены от Шнурова:

"Когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично".

Адвокат Сергея Шнурова считает, что это высказывание Пригожина можно квалифицировать как угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Заявление на продюсера лидер "Ленинграда" подал начальнику столичного главка МВД, в настоящее время музыкант ждет начала доследственной проверки.

Добрынин также сказал "Интерфаксу", что в полицию также подано еще одно, "профилактическое" заявление, которое обязывает полицию предупредить продюсера о недопустимости противоправных действий.

Пригожин и Шнуров уже долгое время ругаются на своих страницах в соцсетях. Подробнее об их перепалках RUS TVNET писал тут.

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