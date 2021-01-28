Сергей Шнуров обратился в полицию в связи с угрозами от Иосифа Пригожина
Сергей Шнуров обратился в полицию с жалобой на угрозы от продюсера Иосифа Пригожина. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат музыканта Алексей Добрынин.
Сергей Шнуров обратился в полицию с жалобой на угрозы от продюсера Иосифа Пригожина. Об этом РИА "Новости" сообщил адвокат музыканта Алексей Добрынин.
В декабре Пригожин дал интервью StarHit где сказал, что не сможет долго терпеть оскорбления в адрес своей жены от Шнурова:
Адвокат Сергея Шнурова считает, что это высказывание Пригожина можно квалифицировать как угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Заявление на продюсера лидер "Ленинграда" подал начальнику столичного главка МВД, в настоящее время музыкант ждет начала доследственной проверки.
Добрынин также сказал "Интерфаксу", что в полицию также подано еще одно, "профилактическое" заявление, которое обязывает полицию предупредить продюсера о недопустимости противоправных действий.
Пригожин и Шнуров уже долгое время ругаются на своих страницах в соцсетях. Подробнее об их перепалках RUS TVNET писал тут.