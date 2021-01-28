Лайма Вайкуле оплатит похороны стилиста Александра Шевчука

О смерти Шевчука стало известно в ночь на 25 января. Именно Лайма Вайкуле сообщила об этом в соцсетях и принесла соболезнования близким друга.

Представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева рассказала изданию, что певица взяла на себя финансовые расходы.

"Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они - пока этот вопрос открыт. Есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса", - добавила она.

Шевчук сотрудничал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и рядом других артистов.