Чт, 28.01.2021
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Лайма Вайкуле оплатит похороны стилиста Александра Шевчука

Лайма Вайкуле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Лайма Вайкуле решила помочь близким своего давнего друга, стилиста Александра Шевчука, потому взяла на себя организацию его похорон, пишет StarHit.ru.

О смерти Шевчука стало известно в ночь на 25 января. Именно Лайма Вайкуле сообщила об этом в соцсетях и принесла соболезнования близким друга. 

Представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева рассказала изданию, что певица взяла на себя финансовые расходы. 

"Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они - пока этот вопрос открыт. Есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса", - добавила она. 

Шевчук сотрудничал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и рядом других артистов.

Он также выступал в качестве стилиста на шоу "Фабрика звезд", а также принимал участие в подготовке "Голоса", "Ледникового периода", новогодних выпусков на Первом канале и торжественных церемоний зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые проходили в России в 2014-м.

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