Лайма Вайкуле оплатит похороны стилиста Александра Шевчука
Лайма Вайкуле решила помочь близким своего давнего друга, стилиста Александра Шевчука, потому взяла на себя организацию его похорон, пишет StarHit.ru.
Лайма Вайкуле решила помочь близким своего давнего друга, стилиста Александра Шевчука, потому взяла на себя организацию его похорон, пишет StarHit.ru.
О смерти Шевчука стало известно в ночь на 25 января. Именно Лайма Вайкуле сообщила об этом в соцсетях и принесла соболезнования близким друга.
Представитель LAIMALUX GROUP Екатерина Лазарева рассказала изданию, что певица взяла на себя финансовые расходы.
"Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они - пока этот вопрос открыт. Есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса", - добавила она.
Шевчук сотрудничал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и рядом других артистов.
Он также выступал в качестве стилиста на шоу "Фабрика звезд", а также принимал участие в подготовке "Голоса", "Ледникового периода", новогодних выпусков на Первом канале и торжественных церемоний зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые проходили в России в 2014-м.