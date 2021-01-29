Пт, 29.01.2021
Только не вместе! От детей нужно жить как можно дальше. Раймонд Паулс
Раймонд Паулс
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Александр Рыбак тоже есть в TikTok. Он исполняет "Короля и шута" на скрипке
Видео

Певец и скрипач из Норвегии Александр Рыбак, победивший на конкурсе "Евровидение-2009", тоже завел TikTok. 

Сначала Рыбак общался с поклонниками и отвечал на их вопросы, публиковал старые видеоклипы, а после записал несколько музыкальных видео. Недавно неожиданно для подписчиков он сыграл на скрипке песню "Кукла колдуна" группы "Король и шут".

Александр указал, что так он упражняется, чтобы не было скучно.

Напомним, летом 2020 года Александр Рыбак признался, что скрывал свою зависимость от антидепрессантов целых 11 лет.

@alexrybakofficial

Кукла Колдуна и Скрипка Рыбака (по заявкам телезрителей) ##fanrequest ##foryou ##fyp ##рекомендации ##рек ##корольишут ##куклаколдуна

♬ оригинальный звук - rybakofficial🎻

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