Александр Рыбак тоже есть в TikTok. Он исполняет "Короля и шута" на скрипке

Сначала Рыбак общался с поклонниками и отвечал на их вопросы, публиковал старые видеоклипы, а после записал несколько музыкальных видео. Недавно неожиданно для подписчиков он сыграл на скрипке песню "Кукла колдуна" группы "Король и шут".