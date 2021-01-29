Александр Рыбак тоже есть в TikTok. Он исполняет "Короля и шута" на скрипке

Александр Рыбак тоже есть в TikTok. Он исполняет "Короля и шута" на скрипкеВидео
Певец и скрипач из Норвегии Александр Рыбак, победивший на конкурсе "Евровидение-2009", тоже завел TikTok.
Певец и скрипач из Норвегии Александр Рыбак, победивший на конкурсе "Евровидение-2009", тоже завел TikTok.
Сначала Рыбак общался с поклонниками и отвечал на их вопросы, публиковал старые видеоклипы, а после записал несколько музыкальных видео. Недавно неожиданно для подписчиков он сыграл на скрипке песню "Кукла колдуна" группы "Король и шут".
Александр указал, что так он упражняется, чтобы не было скучно.
Напомним, летом 2020 года Александр Рыбак признался, что скрывал свою зависимость от антидепрессантов целых 11 лет.
@alexrybakofficial
Кукла Колдуна и Скрипка Рыбака (по заявкам телезрителей) ##fanrequest ##foryou ##fyp ##рекомендации ##рек ##корольишут ##куклаколдуна♬ оригинальный звук - rybakofficial🎻